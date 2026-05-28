Cuotas al ganador de la Champions: Pronósticos actualizados a 28.05.26

Las cuotas juegan a favor del Paris Saint-Germain de cara a su enfrentamiento contra el Arsenal en la final de la Champions League, aunque por un margen muy estrecho. Nos espera un duelo apasionante en Budapest.

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Equipo Cuota Probabilidad implícita (%) PSG 2.25 44.4 Arsenal 3.00 33.3

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Últimas cuotas de la UCL y movimientos del mercado

El Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Ligue 1 hace un par de semanas, lo que les ha permitido dar descanso a sus piezas clave desde entonces.

Los de Luis Enrique cuentan con un ataque temible, con Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia como sus principales puñales en ofensiva.

Por parte del Arsenal, han cerrado la temporada en un estado de forma increíble tras poner fin a una sequía de 22 años sin levantar el trofeo de la Premier League.

Los Gunners son un bloque defensivo impecable. Mikel Arteta ha logrado construir un equipo realmente difícil de batir.

Análisis equipo por equipo: Los grandes aspirantes a la Orejona

1. Paris Saint-Germain

El Paris Saint-Germain tropezó en su último compromiso, pero es algo que difícilmente les quitará el sueño. La derrota ante el Paris FC llegó con el título de la Ligue 1 ya en el bolsillo y con la mente puesta firmemente en la final de la UCL. El conjunto de Luis Enrique llega a tierras húngaras tras firmar un gran balance de 11 victorias en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.

Cuotas actuales: 2.25 / 13/10

2.25 / 13/10 Argumento clave A FAVOR: Les Parisiens cuentan con el plus de experiencia que les otorgó levantar el torneo el año pasado. Tienen una plantilla rebosante de calidad individual.

Les Parisiens cuentan con el plus de experiencia que les otorgó levantar el torneo el año pasado. Tienen una plantilla rebosante de calidad individual. Argumento clave EN CONTRA: Han mostrado cierta vulnerabilidad en la parcela defensiva, encajando nueve goles en sus últimos seis encuentros.

Han mostrado cierta vulnerabilidad en la parcela defensiva, encajando nueve goles en sus últimos seis encuentros. Nuestra opinión: Aunque no se consolidan como el equipo más fiable atrás, confiamos en que la pegada del PSG se impondrá en el Puskas Arena.

2. Arsenal

Mikel Arteta viene de liderar una histórica conquista en la Premier League este mes y estará ansioso por sumar la gloria europea a las vitrinas del Arsenal. Los Gunners encadenan cinco triunfos oficiales consecutivos y han dejado su portería a cero en cinco de sus últimos siete choques. Quizás no tengan el mismo poderío ofensivo que sus rivales franceses, pero su solidez atrás es incuestionable.

Cuotas actuales: 3.00 / 21/10

3.00 / 21/10 Argumento clave A FAVOR: La moral en el Emirates estará por las nubes tras conquistar la Premier League. Su línea defensiva es un auténtico muro.

La moral en el Emirates estará por las nubes tras conquistar la Premier League. Su línea defensiva es un auténtico muro. Argumento clave EN CONTRA: Les cuesta ver puerta con facilidad en las grandes citas. Existen dudas sobre si el conjunto londinense tendrá el gol necesario para llevarse el título.

Les cuesta ver puerta con facilidad en las grandes citas. Existen dudas sobre si el conjunto londinense tendrá el gol necesario para llevarse el título. Nuestra opinión: Prevemos un choque de lo más equilibrado en Budapest, pero creemos que los londinenses tendrán que conformarse con el subcampeonato.

Nuestro pronóstico para la Champions League 2025–26

Las cuotas actuales del Paris Saint-Germain para la final de la Champions League les otorgan una probabilidad implícita del 44% de llevarse la victoria en los 90 minutos reglamentarios. Por su parte, el Arsenal cuenta con un 33% de opciones de ganar según el mercado 1X2. Las distancias son mínimas entre estos dos colosos europeos de cara a su batalla en Budapest.

Estamos ante un partidazo de época entre dos de las mejores escuadras del continente; una cita a la altura de una gran final. Los Gunners partían como los favoritos para levantar la UCL en el mercado de ganador final antes de que rodara el balón y han cumplido con las expectativas. Mikel Arteta ha llevado al club londinense a su primer título liguero desde 2004, por lo que la confianza del grupo estará por todo lo alto.

Enfrente tendrán a un PSG que llega en plenitud de sus facultades. Los vigentes campeones de Europa saben perfectamente lo que significa llegar hasta la final en este torneo, mientras que los ingleses carecen de esa experiencia reciente. El gigante británico se planta en su primera final europea desde 2006, remontándose su último título continental a la Recopa de Europa de 1994.

El curso pasado, el PSG pasó por encima del Inter de Milán con un contundente 5-0 para adjudicarse el trofeo, pero esta vez no lo tendrán tan sencillo. El Arsenal se mantuvo como favorito tras la fase de liga, mientras que el PSG cotizaba como tercer candidato por detrás del Bayern de Múnich. Las tornas cambiaron para Les Rouge-et-Bleu tras apear a los bávaros con un vibrante 6-5 global en semifinales.

En el mercado de total de goles, las casas de apuestas sitúan el 'menos de 2.5 goles' como la opción favorita, lo que augura una final de marcador corto. El rendimiento defensivo del Arsenal a lo largo del año respalda este escenario, pero el PSG es harina de otro costal. Tal como demostraron ante el Bayern, son capaces de marcar muchos goles, pero también de encajarlos.

Hay que destacar que los seis goles encajados por el Arsenal siguen siendo la cifra más baja de toda la competición, y eso tras haber disputado 14 partidos. Les Parisiens, en cambio, se presentan en la final habiendo encajado 22 goles en 16 encuentros, un dato que da esperanzas al campeón de la Premier. En la otra cara de la moneda, el PSG firmó 44 dianas en 16 partidos, 15 más de las que acumula el Arsenal en esta edición de la UCL.

Los hombres de Luis Enrique saltarán al verde con un hándicap asiático de -0.25, saliendo como favoritos con cuotas por encima de la par. Si el partido acaba en tablas tras los 90 minutos, cualquiera que apostase por el hándicap asiático Arsenal +0.25 recibiría la mitad de las ganancias. En ese mismo escenario, quienes apostaran por el PSG perderían la mitad de su stake, mientras que un triunfo galo en el tiempo reglamentario reportaría beneficios íntegros.

En cuanto a las individualidades, hasta cinco jugadores de la Ligue 1 figuran en el top 6 de favoritos dentro del mercado de 'goleador en cualquier momento'. Viktor Gyökeres es el único representante del Arsenal en este selecto grupo, situándose como el tercer máximo candidato en las apuestas. Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Désiré Doué completan las primeras posiciones, dejando claro el potencial ofensivo del cuadro parisino.

Las cuotas del PSG para levantar el trofeo reflejan un 60% de probabilidad de éxito, incluida la prórroga o los penaltis. El 45% del Arsenal los sitúa ligeramente por detrás de los de Luis Enrique, pero ni mucho menos se les puede dar por descartados. Cada operador de renombre prevé un desenlace similar al del año pasado, aunque esta vez no se vislumbra una goleada por 5-0.

Un factor que puede agitar la coctelera es la disponibilidad de las plantillas. Tanto Achraf Hakimi como Dembélé llegan entre algodones debido a molestias recientes. Pese a ello, ambos regresaron a los entrenamientos esta semana y harán lo imposible por salir de inicio en el Puskas Arena.

El PSG cambia por completo con Hakimi y Dembélé en el once, sobre todo por la profundidad que aporta el marroquí en banda. El lateral destaca además en labores defensivas y es letal en las transiciones, siendo un puñal en ataque. Por su parte, la calidad de Dembélé habla por sí sola, por lo que su ausencia supondría un golpe durísimo.

Para preparar la cita, el club parisino organizó un amistoso a puerta cerrada en el que no participó el flamante ganador del Balón de Oro. Su vuelta al grupo ha calmado las aguas y se espera que tenga minutos. Pese a las lesiones sufridas en la campaña 2025/26, Dembélé promedió unos espectaculares 0.85 goles por cada 90 minutos en la Ligue 1, solo superado por Ansu Fati en el Mónaco (0.91).

En las filas del Arsenal, se confirma la baja de Ben White, mientras que Jurriën Timber y Noni Madueke se mantienen como dudas. Salvo estos contratiempos, los Gunners llegan en plena forma para que Arteta perfile su once inicial. La gran incógnita para el técnico vasco se centrará en elegir a Kai Havertz o a Viktor Gyokeres como referencia arriba.

Todo apunta a un duelo estratégico memorable entre dos de las mejores potencias de Europa este sábado por la noche. Ambos tienen argumentos de sobra para confiar. Viviremos el choque entre el potencial ofensivo del PSG y el cerrojo defensivo del Arsenal, en un partido que puede decantarse hacia cualquier bando.

Con todo sobre la mesa, apostamos por el bloque de Luis Enrique, aunque no se descarta que tengan que sellar el triunfo más allá de los 90 minutos.

Cómo entender las cuotas de la Champions League

Si te estás iniciando en el mundo de las apuestas deportivas, analizar las cuotas al ganador de la Champions League puede parecerte un jeroglífico. En este apartado desglosamos todo lo que necesitas saber para apostar en el mercado a largo plazo de la Champions, cómo funcionan los distintos formatos de cuotas y cuál es el momento idóneo para lanzar tus pronósticos.

4.1 ¿Qué son las apuestas a largo plazo o de futuro (outright / futures)?

Cuando consultas las "Cuotas al ganador de la Champions League", te encuentras ante un mercado de ganador final o a largo plazo.

Las apuestas a largo plazo consisten en apostar por el ganador absoluto de todo el torneo, en lugar del resultado de un único partido de 90 minutos.

Puedes colocar este tipo de apuesta antes de que arranque la competición en septiembre, o bien sobre la marcha mientras se disputa el torneo (como ocurre ahora mismo en las rondas eliminatorias).

A diferencia de las apuestas tradicionales de un partido —donde juegas a que el Equipo A gana al Equipo B un martes cualquiera—, una apuesta a largo plazo sigue viva mientras el equipo elegido continúe en el torneo. Si consiguen levantar el trofeo en la final de Budapest, tu apuesta será ganadora.

4.2 Cómo interpretar los tres formatos de cuotas

Dependiendo de tu ubicación o de la casa de apuestas que utilices, verás que las cuotas se muestran en tres formatos principales. Todos ellos representan exactamente el mismo beneficio potencial, solo cambia la forma de expresarlo. Tomemos al Arsenal como ejemplo:

Decimal (3.00) — El estándar en España, Europa e internacional: Representa el retorno total que recibirás por cada unidad apostada, incluyendo tu importe inicial (stake). Si apuestas 10 € por el Arsenal con una cuota de 3.00, tu retorno total será de 30.00 € (20.00 € de beneficio neto más tus 10 € de apuesta).

Representa el retorno total que recibirás por cada unidad apostada, incluyendo tu importe inicial (stake). Si apuestas 10 € por el Arsenal con una cuota de 3.00, tu retorno total será de 30.00 € (20.00 € de beneficio neto más tus 10 € de apuesta). Fraccionario (2/1) — Muy común en el Reino Unido e Irlanda: Este formato muestra el beneficio potencial en relación con lo apostado. La fórmula responde a Beneficio / Apuesta. Con una cuota de 2/1, por cada 1 € apostado, obtendrás 2 € de beneficio limpio. Una apuesta de 1 € te devuelve 3 € en total.

Este formato muestra el beneficio potencial en relación con lo apostado. La fórmula responde a Beneficio / Apuesta. Con una cuota de 2/1, por cada 1 € apostado, obtendrás 2 € de beneficio limpio. Una apuesta de 1 € te devuelve 3 € en total. Americano / Moneyline (+200) — Popular en Estados Unidos: Cuando va precedido de un signo más (+), el número indica el beneficio neto que obtendrías con una apuesta de 100 $. Por tanto, una línea de +200 significa que una apuesta de 100 $ genera 200$ de beneficio, ofreciendo un pago total de 300 $.

4.3 ¿Qué es la probabilidad implícita?

La probabilidad implícita no es más que transformar las cuotas de apuestas en un porcentaje. Te indica con precisión la probabilidad que los analistas le otorgan a que suceda un resultado.

La fórmula más sencilla para calcular este porcentaje utiliza las cuotas decimales:

$$1\div \text{Cuota Decimal} *100 = \text{Probabilidad implícita \%}$$

Si nos fijamos en la cuota actual del Arsenal de 3.00, el cálculo sería:

$$1 \div 3.00 = 0.3333$$

$$0.3333 *100 = 33.33\%$$

En resumen: la casa de apuestas estima que el Arsenal tiene aproximadamente un 33.3% de opciones de ganar la Champions League. Si consideras que las opciones reales del Arsenal de salir campeón son superiores a ese 33.3%, la apuesta encierra "valor". Si crees que sus opciones reales son menores, deja de ser un pronóstico rentable.

4.4 ¿Por qué fluctúan las cuotas?

El mercado de apuestas de futuro es un ecosistema vivo que no para de moverse. Las cuotas varían constantemente en función de múltiples variables:

Resultados de los partidos: Si un equipo se pasea en una ronda (como un global de 10-2), su cuota bajará o "se desplomará" (por ejemplo, pasando de 6.00 a 4.00), lo que significa que su probabilidad implícita sube y las ganancias potenciales se reducen.

Si un equipo se pasea en una ronda (como un global de 10-2), su cuota bajará o "se desplomará" (por ejemplo, pasando de 6.00 a 4.00), lo que significa que su probabilidad implícita sube y las ganancias potenciales se reducen. El sorteo del torneo: El camino hacia la gran final es un factor crucial. Si un favorito queda emparejado con un hueso duro de roer en los cuartos de final, su cuota tenderá a subir. Si tiene un cruce más "asequible", su cuota bajará de inmediato.

El camino hacia la gran final es un factor crucial. Si un favorito queda emparejado con un hueso duro de roer en los cuartos de final, su cuota tenderá a subir. Si tiene un cruce más "asequible", su cuota bajará de inmediato. Lesiones de jugadores franquicia: Si una estrella como Ousmane Dembélé sufriera una lesión que le apartara de lo que queda de torneo, la cuota del PSG para ser campeón subiría como la espuma al instante para reflejar esa sensible baja.

Si una estrella como Ousmane Dembélé sufriera una lesión que le apartara de lo que queda de torneo, la cuota del PSG para ser campeón subiría como la espuma al instante para reflejar esa sensible baja. Volumen de apuestas: Cada operador ajusta sus líneas según el flujo de dinero que entra por parte de los usuarios, buscando equilibrar su propio riesgo financiero. Si la masa de apostantes empieza a meter dinero en masa a favor del Barcelona, las casas de apuestas se verán obligadas a bajar la cuota de los azulgranas.

4.5 Apuestas anticipadas vs. tardías: ¿Cuándo conviene apostar?

¿Es preferible lanzar tu pronóstico para la Champions League en septiembre o esperar a mayo? No existe una regla de oro; todo dependerá de tu estrategia y de tu perfil de riesgo.

Apostar pronto (mayor recompensa, mayor riesgo): Si dejas sellada tu apuesta por un equipo durante la fase de grupos, casi siempre pescarás cuotas más atractivas (mayores ganancias), ya que lidias con bastantes variables desconocidas. Estás cazando "valor" antes de que el mercado se ajuste a la verdadera realidad del equipo. Sin embargo, corres el riesgo de sufrir una eliminación prematura o de que las lesiones a mitad de temporada arruinen tu boleto.

Si dejas sellada tu apuesta por un equipo durante la fase de grupos, casi siempre pescarás cuotas más atractivas (mayores ganancias), ya que lidias con bastantes variables desconocidas. Estás cazando "valor" antes de que el mercado se ajuste a la verdadera realidad del equipo. Sin embargo, corres el riesgo de sufrir una eliminación prematura o de que las lesiones a mitad de temporada arruinen tu boleto. Apostar tarde (menor recompensa, menor riesgo): Entrar con tu apuesta en los cuartos de final o semifinales te ofrece un panorama mucho más nítido. Conoces a la perfección los cruces del cuadro, el estado de forma actual y el parte de bajas de cada plantilla. La contrapartida es que las cuotas habrán bajado considerablemente, por lo que los beneficios serán más moderados.

Disclaimer: Las apuestas deportivas conllevan un riesgo financiero. Por favor, juega de manera responsable y arriesga únicamente el dinero que te puedas permitir perder. Si tú o alguien de tu entorno experimenta problemas relacionados con el juego, te recomendamos buscar asesoramiento a través de los organismos oficiales de ayuda al juego responsable de tu país.