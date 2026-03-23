Cuotas de máximo asistente en la UCL: dos jugadores amenazan el récord

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Olise y Vinicius están persiguiendo la historia con 7 asistencias cada uno en la Champions League. El récord de Luis Figo de nueve asistencias en una sola temporada está al alcance de ambos. El Bayern de Múnich se enfrenta al Real Madrid en los cuartos de final.

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La carrera para romper el récord de Figo

Han pasado 25 años desde que Luis Figo estableció el récord. Ningún jugador ha igualado su cifra de nueve asistencias en una sola temporada de la Champions League, lograda con el Barcelona en 1999/2000. Aparte de Michael Olise y Vinicius Junior, otros ocho jugadores han registrado siete asistencias, incluyendo a Xavi Hernández, Mesut Özil y Raúl González.

Cinco jugadores han alcanzado 8 asistencias, incluyendo a David Beckham y Raphinha, pero el récord de Figo sigue imbatido. Ahora, dos talentos están empatados con siete asistencias y los cuartos de final están por jugarse. El destino ha conspirado para hacer esto personal. Real Madrid y Bayern de Múnich se enfrentan en cuartos de final de la Champions League.

Olise está siendo fundamental para Vincent Kompany. Tiene 15 goles y 27 asistencias en 38 apariciones. El francés es el primer jugador del Bayern de Múnich en alcanzar cinco o más asistencias en una sola temporada de la UCL desde Leroy Sané en 2020/21 (6).

Estuvo brillante en el partido de ida de octavos de final contra la Atalanta. Cinco jugadores diferentes anotaron, pero Olise protagonizó el espectáculo con dos goles y una asistencia en la victoria 6-1 del Bayern. Sus números son notables. Olise ahora tiene más partidos con múltiples goles en la Champions League (3) que partidos con solo un gol (2).

Su tarjeta amarilla en el minuto 77 acarreó la suspensión para el partido de vuelta, que el Bayern ganó 4-1 en el Allianz Arena sin él. Algunos sugieren que la amarilla pudo haber sido provocada para restablecer su historial de amonestaciones antes de los cuartos de final. Sin embargo, no fue sancionado.

Al mismo tiempo, Vinicius está reescribiendo los libros de récords del Madrid. El brasileño tiene 31 asistencias en 80 partidos de la Champions League, igualando el total de Cristiano Ronaldo para el club. El icono portugués necesitó 101 partidos para alcanzar ese número. Karim Benzema terminó con 27 de 133.

Solo cuatro jugadores están por encima de Vinicius en la tabla histórica de asistencias de la Champions League. Está empatado en el quinto puesto con Kevin De Bruyne y Ryan Giggs. Todos los que están por encima de él –Neymar, Lionel Messi, Ángel Di María y Cristiano Ronaldo– ya no juegan en Europa.

Esta temporada, Vini tiene 15 goles y 12 asistencias en 42 encuentros. Cinco goles y siete de esas asistencias han sido en la Champions League. Su doblete contra el Manchester City en el partido de vuelta selló una victoria global de 5-1 y mostró su forma actual.

En la última década, Vinicius Júnior es el único jugador que ha anotado más de 25 goles y producido más de 25 asistencias en la competición. Ha estado directamente involucrado en 39 goles de la Champions League desde 2022.

El escenario está listo. Dos titanes que suman 21 Copas de Europa se enfrentan en cuartos. Olise y Vinicius se enfrentarán en dos partidos y su duelo personal añadirá otra capa a este encuentro histórico. Estos clubes han producido algunas de las noches más legendarias de la competición.

El creador del Bayern, el catalizador del Madrid

El mercado de cuotas refleja una ligera ventaja de valor. Olise ha jugado un partido menos que Vini en esta temporada de la Champions League. Se perdió el partido de vuelta contra la Atalanta por suspensión. Sin embargo, ahora está limpio para el enfrentamiento de cuartos de final contra el Madrid.

Los números del joven de 24 años son excepcionales: 27 asistencias en tres competiciones diferentes esta temporada. Su tasa de creación de oportunidades lo coloca entre la élite de Europa. Olise ha sido central en el juego de Kompany como el principal proveedor.

Ningún jugador ha ganado el título de asistencias desde su posición en años. Sin embargo, la capacidad de Olise para rendir en momentos de alta presión –como lo hizo contra la Atalanta– sugiere que puede añadir más a su cuenta en las rondas siguientes. Contra los Blancos, tendrá ocasiones para conseguirlo.

Mientras tanto, Vinicius tiene más asistencias en esta competición que nadie en la historia del Real Madrid, excepto Cristiano Ronaldo. El brasileño alcanzó esa marca en 21 partidos menos con la famosa camiseta blanca. Su trayectoria es ciertamente ascendente.

El Real Madrid se enfrenta a una formidable defensa del Bayern en los cuartos de final. Vini prospera en estas ocasiones. Su récord contra clubes de élite en la principal competición de Europa es sobresaliente.

Con dos asistencias más en dos partidos, igualaría el récord de Figo. Otra más lo superaría. También está a solo dos asistencias de igualar la cifra de 33 de Neymar, que ocupa el cuarto lugar.

El calendario de partidos también importa. El sorteo enfrenta al Bayern o al Madrid contra el ganador del Paris Saint-Germain vs Liverpool en las semifinales.

Dos jugadores, siete asistencias cada uno, un récord. El enfrentamiento entre el Madrid y el Bayern determinará directamente el resultado. Las probabilidades favorecen a Olise, pero el valor se inclina hacia Vinicius. Apoyar a cualquiera de ellos es una apuesta por la excelencia sostenida en el torneo principal de Europa.

Se escribe historia cuando el Bayern y el Madrid se enfrentan en la Champions League. Olise y Vini tienen 180 minutos en dos partidos para agregar sus nombres a una lista de élite. Solo uno de los dos está preparado para avanzar a las semifinales y más allá.