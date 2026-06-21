Noruega vs Senegal Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 23/06/26

+

Mejores apuestas Noruega vs Senegal

Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 1.955 en 1xBet

Margen de victoria: Noruega por 1 gol ⭐ @ 3.82 en 1xBet

Erling Haaland anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.13 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Noruega vs Senegal son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Noruega 2-1 Senegal

Noruega 2-1 Senegal Pronóstico de goleadores: Noruega: Erling Haaland, Alexander Sørloth; Senegal: Sadio Mané

Bautizado legítimamente como el "grupo de la muerte", el Grupo I ya nos ha regalado dos partidos vibrantes en su arranque. Francia y Noruega colideran la zona con tres puntos cada uno, mientras que Senegal e Irak están en una posición delicada tras la primera jornada.

Noruega pasó por encima de Irak con un contundente 4-1 en su estreno en el Gillette Stadium. Erling Haaland firmó un doblete en la primera mitad en lo que fue su debut oficial en una Copa del Mundo, guiando a los vikingos a la mayor victoria de toda su historia en las fases finales de este torneo.

El combinado dirigido por Ståle Solbakken encadena cuatro partidos invicto. De hecho, solo han perdido uno de sus últimos 17 compromisos en todas las competiciones: un tropiezo por 2-1 ante Países Bajos durante el parón internacional de marzo.

Por su parte, Senegal sufrió en sus carnes un doblete de Kylian Mbappé en el segundo tiempo para terminar cayendo por 3-1 ante los galos. Tras un primer periodo sin goles, la segunda mitad fue un auténtico espectáculo donde el capitán francés impuso su ley.

Pese a la derrota, la impresionante genialidad individual de Ibrahim Mbaye demostró que los africanos tienen argumentos de sobra y la capacidad necesaria para llegar lejos en este torneo.

A pesar de encadenar tres partidos consecutivos sin conocer la victoria (todos ellos ante rivales mundialistas), Senegal sigue siendo un hueso duro de roer. Pape Thiaw cuenta en su plantilla con una excelente mezcla de veteranía y talento fresco y emergente.

Noruega, que disputa su primera fase final desde 1998, llega con la inercia y el ritmo a su favor. Senegal es un equipo rocoso y complicado de batir, pero con un Haaland en estado de gracia, todo apunta a un triunfo por la mínima de los escandinavos.

Alineaciones Probables Noruega vs Senegal

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe, Nusa, Thorstvedt, Berge, Ødegaard, Haaland, Sørloth.

Posible alineación de Senegal:

Mendy, Diouf, Koulibaly, Niakhaté, Diatta, Ndiaye, I. Gueye, Camara, Mané, Sarr, Mbaye.

Las mejores apuestas Noruega vs Senegal

1er Pronóstico Noruega vs Senegal: Más de 2.5 goles totales @ 1.955 en 1xBet

Batalla encarnizada en Foxborough

Noruega supo sacar tajada de la endeble actuación de Irak en su victoria inaugural. Con Haaland como punta de lanza, los vikingos castigaron con severidad los errores rivales anotando dos goles en cada tiempo, aunque el cuarto llegó en los últimos suspiros gracias a un gol en propia puerta de Aymen Hussein.

El largo proceso de Solbakken al frente del banquillo está dando por fin sus frutos: Noruega se ha transformado en una auténtica máquina de hacer goles. Han perforado las redes contrarias en tres o más ocasiones en cuatro de sus últimos siete partidos, incluyendo aquel épico 4-1 en San Siro que dejó a Italia fuera de la clasificación para el Mundial.

Senegal parecía haber levantado cabeza tras una complicada campaña en la Copa Africana de Naciones gracias a dos triunfos en partidos amistosos. No obstante, los tres partidos consecutivos que encadenan sin ganar desde entonces han encendido algunas alarmas en el entorno de los Leones.

Ambas selecciones desbordan un talento ofensivo descomunal, por lo que resulta muy difícil imaginar que se queden en blanco. Puedes esperar que brinden un gran espectáculo goleador a los aficionados citados en el Gillette Stadium.

2ºPronóstico Noruega vs Senegal: Margen de victoria: Noruega por 1 gol @ 3.82 en 1xBet

Márgenes milimétricos

Noruega presume de un frente de ataque temible. Haaland y Sørloth son dos de los delanteros centros más corpulentos y físicos del fútbol mundial. Es muy probable que Solbakken apueste por un sistema tradicional 4-4-2 con el claro objetivo de desestabilizar a Senegal en las transiciones rápidas.

Por su parte, los Leones de la Teranga son, indiscutiblemente, uno de los combinados más potentes de África. Aportan experiencia, un tremendo poderío físico e inercia competitiva como recientes finalistas de su continente. Kalidou Koulibaly aporta esa solidez defensiva necesaria para mantener ordenada la línea de cuatro; su presencia será vital para desquiciar a la dupla atacante noruega.

A Noruega se le han atragantado sus últimos tres rivales situados en el top 20 del ranking mundial: Países Bajos, Suiza y Marruecos. Senegal también arrastra sus propios dilemas en ataque, habiendo visto puerta solo tres veces en sus últimos tres compromisos.

Estamos ante dos escuadras muy físicas y técnicas a la vez, capaces de dar un vuelco al partido en cualquier chispazo. Se prevé un choque de máxima paridad donde la delgada línea entre la victoria y la derrota se decidirá por detalles mínimos.

3er Pronóstico Noruega vs Senegal: Erling Haaland anotará en cualquier momento @ 2.13 en 1xBet

Haaland, listo para morder de nuevo

Puede que Senegal cuente con cierta ventaja posicional en varias zonas del campo, pero Erling Haaland es un activo de valor incalculable para Noruega. A diferencia de un Sadio Mané que ha estado más gris y ha sufrido en sus últimas dos actuaciones, lo de Haaland está siendo sencillamente fenomenal.

El implacable ariete del Manchester City estrenó su casillero en los Mundiales frente a Irak empujando a placer un centro medido de David Wolfe. Justo antes del descanso, firmó su doblete aprovechando un pase atrás desastroso de Zaid Tahseen para volver a poner a Noruega por delante.

Haaland no habría podido soñar con un debut mundialista mejor. Sus 38 dianas en 52 partidos con el City en la temporada 2025/26 son el reflejo perfecto del impacto colosal que genera sobre el césped.

Ahora, Senegal está en su punto de mira. Si los africanos logran neutralizar el peligro que genera el '9', tendrán plenas opciones de rascar un resultado positivo. Sin embargo, eso es mucho más fácil de decir que de hacer frente a uno de los mejores finalizadores del planeta fútbol.