FC Halifax Town Overview

El Tottenham competirá con el Manchester United por fichar a Tonali, en medio de la reestructuración de De Zerbi

El Tottenham se ha sumado a la puja por fichar a la estrella del Newcastle, Sandro Tonali, mientras Roberto De Zerbi presiona para conseguir refuerzos importantes tras haber evitado los Spurs por los pelos el descenso. El técnico italiano lidera una ambiciosa reconstrucción en el norte de Londres, y el centrocampista es un objetivo clave pese al interés de varios rivales de la Premier League.