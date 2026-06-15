FC Halifax Town Overview

El Tottenham se ha sumado a la puja por fichar a la estrella del Newcastle, Sandro Tonali, mientras Roberto De Zerbi presiona para conseguir refuerzos importantes tras haber evitado los Spurs por los pelos el descenso. El técnico italiano lidera una ambiciosa reconstrucción en el norte de Londres, y el centrocampista es un objetivo clave pese al interés de varios rivales de la Premier League.
Sandro Tonali y Bruno Guimaraes han generado numerosos rumores de fichaje en el Newcastle. La leyenda de los Magpies, Chris Waddle, instó —en una entrevista exclusiva con GOAL— a ambos centrocampistas a ser «lo suficientemente hombres» como para aclarar públicamente su futuro. Se rumorea que Manchester United, Arsenal y Manchester City los vigilan de cerca.
Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡hora de fichajes! El mercado de 2026 promete ser frenético, con grandes estrellas preparando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.
Alan Shearer admite que su relación con Roy Keane sigue tensa. Sus compañeros comentaristas, Ian Wright y Micah Richards, han intentado convencerlo del carácter del irlandés. Durante su etapa como jugadores no se llevaron bien, y el tiempo no ha mejorado las cosas.