Wiener Neustadt Overview

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Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026

متى سيخوض لينجارد مباراته الأولى مع كورينثيانز؟ آخر المستجدات حول نجم مانشستر يونايتد السابق «المتواضع»

يستعد جيسي لينجارد لخوض مباراته الأولى التي طال انتظارها مع فريق كورينثيانز في المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء ضد فريق فلومينينسي على ملعب ماراكانا. وقد أمضى الجناح السابق لمانشستر يونايتد، البالغ من العمر 33 عامًا، الشهر الماضي في تحسين لياقته البدنية في البرازيل عقب انتقاله إلى كورينثيانز في صفقة انتقال مجانية. ويُذكر أن لينجارد، الذي لعب سابقًا لفترة قصيرة مع فريق سيول الكوري الجنوبي، قد أثار إعجاب الجهاز الفني لكورينثيانز بفضل التزامه المهني.

جيسي لينجاردكورينثيانز
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