Jong AZ Alkmaar

Jong AZ Alkmaar Overview

Christian Pulisic Liverpool crest

Mengapa Pulisic yang dijuluki ‘mimpi buruk’ bisa menjadi pengganti Salah di Liverpool

Christian Pulisic berpotensi menjadi penerus yang sempurna bagi Mohamed Salah di Liverpool, demikian disampaikan Jonathan Spector kepada GOAL, mengingat bintang timnas AS tersebut dianggap sebagai “mimpi buruk” bagi barisan pertahanan lawan. Penyerang internasional AS ini saat ini terdaftar di klub raksasa Serie A, AC Milan, namun telah memiliki pengalaman bermain di Liga Premier berkat masa baktinya selama empat tahun di Chelsea.

C. PulisicLiverpool
More
August 2026
Eerste Divisie
Jong AZ Alkmaar badge
Jong AZ Alkmaar
AAR
FC Eindhoven badge
FC Eindhoven
EIN
More

Standings

Eerste Divisie crestEerste Divisie

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
8Helmond Sport crestHelmond Sport00000000
9Heracles crestHeracles00000000
10Jong AZ Alkmaar crestJong AZ Alkmaar00000000
11Jong Ajax crestJong Ajax00000000
12Jong FC Utrecht crestJong FC Utrecht00000000
More

Betting spotlight

Rosenborg vs Manchester United Predictions, Lineups, Odds & Tips: Match fitness to prove crucial
See more betting articles
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. The information contained in Goal may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal