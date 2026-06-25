York City Overview

« Un vol ! » : Zlatan accuse la Coupe du monde de corruption après l’annulation d’un but de la Croatie

Une polémique monumentale autour de la VAR a éclipsé la victoire spectaculaire 2-1 du Portugal face à la Croatie en huitièmes de finale de la Coupe du monde, déclenchant de virulentes accusations de corruption de la part de Zlatan Ibrahimovic. L'ancien attaquant, désormais commentateur sportif, a vivement condamné la décision d'annuler un but croate égalisateur inscrit dans le temps additionnel, laissant entendre que les instances dirigeantes avaient manipulé le résultat.