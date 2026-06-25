York City Overview

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« Un vol ! » : Zlatan accuse la Coupe du monde de corruption après l’annulation d’un but de la Croatie

Une polémique monumentale autour de la VAR a éclipsé la victoire spectaculaire 2-1 du Portugal face à la Croatie en huitièmes de finale de la Coupe du monde, déclenchant de virulentes accusations de corruption de la part de Zlatan Ibrahimovic. L'ancien attaquant, désormais commentateur sportif, a vivement condamné la décision d'annuler un but croate égalisateur inscrit dans le temps additionnel, laissant entendre que les instances dirigeantes avaient manipulé le résultat.

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« Ronaldo tient le Portugal en otage » : Ibrahimovic lance une critique cinglante à l'encontre de CR7

Zlatan Ibrahimovic a remis en question le rôle de Cristiano Ronaldo au sein de l’équipe nationale du Portugal, affirmant que le vétéran attaquant était sélectionné par nostalgie plutôt que pour ses mérites. L’ancien attaquant suédois estime que Gonçalo Ramos a démontré que le Portugal devait tourner la page après avoir inscrit le but de la victoire contre la Croatie.

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