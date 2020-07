Premier League 2020-21 completed transfers: Werner & all new summer signings

Goal has everything you need to know about the latest transfers and signings taking place across the Premier League this summer

The Covid-19 pandemic severely disrupted the 2019-20 football calendar, pausing all play for three months, but with matches having returned and most European leagues seeing out their seasons, this also means the return of the summer transfer window.

Originally, the 2020-21 summer window was supposed to begin on June 10, closing on September 1. Due to Covid-19, however, it was forced to open on July 27, a day after the end of the Premier League season and it will end on October 5, 2020.

Goal is on hand to bring you all the comings and goings across the Premier League through the season.

Arsenal summer signings:

Arsenal summer departures:

Robbie Burton ( )

Arsenal contracts expiring:

Sokratis

Mesut Ozil

Pierre-Emerick Aubameyang

Shkodran Mustafi

Matt Macey

Aston Villa summer signings:

Aston Villa summer departures:

Callum O'Hare (Coventry)

Aston Villa contracts expiring:

Henri Lansbury

Conor Hourihane

Ahmed Elmohamady

Neil Taylor

Orjan Nyland

Jota

James Bree

Keinan Davis

Brighton summer signings:

Joel Veltman (Brighton)

Adam Lallana (Liverpool)

Zak Emmerson (Oldham)

Brighton summer departures:

Anthony Knockaert ( )

Jurgen Locadia (Cincinnati)

Brighton contracts expiring:

Glenn Murray

Dale Stephens

David Button

Jason Steele

Jose Izquierdo

Christian Walton

Leo Ostigard

Burnley summer signings:

Burnley summer departures:

Burnley contracts expiring:

Phil Bardsley

Jack Cork

Erik Pieters

Jay Rodriguez

Johann Berg Gudmundsson

Ashley Westwood

Matej Vydra

Matthew Lowton

Kevin Long

Robbie Brady

Charlie Taylor

Mace Goodridge

Lukas Jensen

Bobby Thomas

Chelsea summer signings:

Chelsea summer departures:

Josh Grant (Bristol Rovers)

Chelsea contracts expiring:

Willy Caballero

Olivier Giroud

Michy Batshuayi

Crystal Palace summer signings:

Crystal Palace summer departures:

Crystal Palace contracts expiring:

Gary Cahill

James McArthur

Wayne Hennessey

Mamadou Sakho

Christian Benteke

Patrick van Aanholt

Andros Townsend

Vicente Guaita

Martin Kelly

Joel Ward

Connor Wickham

Max Meyer

Jeffrey Schlupp

summer signings:

Everton summer departures:

Fraser Hornby ( )

Morgan Schneiderlin (Nice)

Everton contracts expiring:

Theo Walcott

Yannick Bolasie

Muhamed Besic

Sandro Ramirez

Joao Virginia

Leeds Leeds summer signings: Illan Meslier (Lorient)

Helder Costa ( ) Leeds summer departures: Leeds contracts expiring: Barry Douglas

Ouasim Buoy

Ezgjan Alioski

Conor Shaughnessy

Jay-Roy Grot

Mateusz Bogusz

Alfie McCalmont

Bryce Hosannah

Jamie Shackleton

Leicester City summer signings:

Leicester City summer departures:

Calvin Bassey ( )

George Thomas ( )

Leicester City contracts expiring:

Eldin Jakupovic

Christian Fuchs

Wes Morgan

Jonny Evans

Adrien Silva

Islam Slimani

Bartosz Kapustka

Demarai Gray

Luke Thomas

Liverpool summer signings:

Liverpool summer departures:

Liverpool contracts expiring:

Georginio Wijnaldum

Adrian

Man City

summer signings:

Manchester City summer departures:

Leroy Sane (Bayern)

Luke ( United, loan)

Fisayo Dele-Bashiru ( )

Manchester City contracts expiring:

Fernandinho

Sergio Aguero

Tosin Adarabioyo

Daniel Arzani

Manchester United summer signings:

Manchester United summer departures:

Manchester United contracts expiring:

Lee Grant

Sergio Romero

Juan Mata

Marcos Rojo

Paul Pogba

Newcastle United summer signings:

Newcastle United summer departures:

Newcastle United contracts expiring:

Andy Carroll

Henri Saivet

Federico Fernandez

Ciaran Clark

Karl Darlow

Fabian Schar

Christian Atsu

Dwight Gayle

Jacob Murphy

Isaac Hayden

DeAndre Yedlin

Dan Barlaser

Rolando Aarons

Sheffield United summer signings:

Wes Foderingham (Rangers, free)

Sheffield United summer departures:

Jake Young (Forest Green)

Sheffield United contracts expiring:

Chris Basham

Simon Moore

John Lundstram

Kean Bryan

Southampton summer signings:

Southampton summer departures:

Ryan Bertrand

Oriol Romeu

Pierre-Emile Hojbjerg

Guido Carrillo

Sam McQueen

Sofiane Boufal

Josh Sims

Jake Hesketh

Southampton contracts expiring:

Shane Long

Maya Yoshida

Tottenham summer signings:

Tottenham summer departures:

Tottenham contracts expiring:

Gedson Fernandes

West Brom summer signings: West Brom summer departures: Kane Wilson (Forest Green, released) West Brom contracts expiring: Kamil Grosicki

Kieran Gibbs

Hal Robson-Kanu

Kyle Bartley

Charlie Austin

Conor Townsend

Jonathan Leko

West Ham

West Ham summer signings:

West Ham summer departures:

Anthony Scully (Lincoln)

West Ham contracts expiring:

David Martin

Robert Snodgrass

Lukasz Fabianski

Mark Noble

Roberto

Jack Wilshere

Michail Antonio

Fabian Balbuena

Wolves

Wolves summer signings:

Wolves summer departures:

Elliot Watt (Bradford)

Ryan Giles (Coventry, loan)

Helder Costa (Leeds)

Wolves contracts expiring: