Fanja Overview

Atletico Madrid telah merampungkan perekrutan bek internasional Argentina Cristian Romero dari Tottenham Hotspur dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai €40 juta (£34 juta). Bek tengah itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di ibu kota Spanyol dan langsung menyatakan keinginannya untuk memenangkan trofi-trofi utama.
Atletico Madrid telah merampungkan perekrutan bek tengah Tottenham Hotspur, Cristian Romero, dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2031. Bek internasional Argentina berusia 28 tahun itu meninggalkan London setelah lima musim, setelah membawa Tottenham menjuarai Liga Europa UEFA pada 2025.