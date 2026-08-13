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Fanja

Fanja Overview

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August 2026
Professional League
Al-Nasr Salalah badge
Al-Nasr Salalah
ALN
Fanja badge
Fanja
FAN
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Standings

Professional League crestProfessional League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
7Bahla crestBahla00000000
8Dhofar crestDhofar00000000
9Fanja crestFanja00000000
10Ibri crestIbri00000000
11Oman FC crestOman FC00000000
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