Fanja Overview

'Saya akan memberikan segalanya!' - Romero jelaskan transfer ke Atletico setelah merampungkan kepindahan €40 juta dari Spurs

Atletico Madrid telah merampungkan perekrutan bek internasional Argentina Cristian Romero dari Tottenham Hotspur dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai €40 juta (£34 juta). Bek tengah itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di ibu kota Spanyol dan langsung menyatakan keinginannya untuk memenangkan trofi-trofi utama.