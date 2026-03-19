Goal.com
Live
+18 | Play Responsibly | T&C's Apply | Commercial Content | Publishing Principles
Colombo Getty Images
Gianluca Minchiotti

Translated by

Serie A, referees: Colombo to referee Fiorentina v Inter, Forneau to referee Milan v Torino, full list of appointments

The referee appointments for Matchday 31 of Serie A

The referees for the 30th round of Serie A have been appointed. Colombo has been selected to referee Inter’s away match against Fiorentina, whilst Forneau will take charge of Milan v Torino. Marchetti has been appointed to referee Juventusv Sassuolo, whilst Mariani will be the referee for Cagliari v Napoli, which kicks off the round on Friday at 6.30 pm.


The round will be played on Sunday, with early kick-offs on Friday and Saturday.

  • CAGLIARI - NAPLES Friday 20 March, 6.30 pm


    MARIANI


    BINDONI – TEGONI


    4th official: PERRI


    VAR: MARINI


    AVAR: SERRA




    GENOA - UDINESE Friday 20/03 20:45


    COLLU


    PERETTI - BIFFI


    4th official: TURRINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PEZZUTO




    PARMA - CREMONESE Saturday 21 March, 3.00 pm


    FABBRI


    CIPRESSA – YOSHIKAWA


    4th official: GALIPO’


    VAR: PATERNA


    AVAR: DI BELLO




    MILAN - TORINO Saturday 21 March, 6.00 pm


    FOURNEAU


    ROSSI M. - MORO


    4th official: DOVERI


    VAR: NASCA


    AVAR: MARESCA




    JUVENTUS - SASSUOLO Saturday 21 March, 8.45 pm


    MARCHETTI


    COSTANZO – BIANCHINI


    4th official: ALLEGRETTA


    VAR: ABISSO


    AVAR: CAMPLONE




    COMO - PISA 12:30


    PAIRETTO


    MASTRODONATO - FONTEMURATO


    IV: MUCERA


    VAR: MERAVIGLIA


    4th official: DI BELLO




    ATALANTA – H. VERONA 3.00 pm


    AYROLDI


    BERCIGLI – FONTANI


    4th official: CREZZINI


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: LA PENNA




    BOLOGNA - LAZIO 3.00 pm


    FELICIANI


    BERTI – LAUDATO


    4th official: ZANOTTI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: GIUA




    ROMA - LECCE 6.00 pm


    SACCHI J.L.


    BACCINI – ZINGARELLI


    4th official: MASSIMI


    VAR: GHERSINI


    AVAR: ABISSO




    FIORENTINA - INTER 8.45 pm


    COLOMBO


    BAHRI – DEI GIUDICI


    4th official: TREMOLADA


    VAR: MARESCA


    AVAR: MASSA



    ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting