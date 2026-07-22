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CAF Champions League

CAF Champions League Overview

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CAF Champions League, fixtures & results

Friday 10 April
FAR Rabat badge
FAR Rabat
FAR
2
RSB Berkane badge
RSB Berkane
RSB
0
FT
Saturday 11 April
Esperance badge
Esperance
EST
0
Mamelodi Sundowns FC badge
Mamelodi Sundowns FC
SFC
1
FT
Friday 17 April
Mamelodi Sundowns FC badge
Mamelodi Sundowns FC
SFC
1
Esperance badge
Esperance
EST
0
FT
agg 2 - 0
RSB Berkane badge
RSB Berkane
RSB
1
FAR Rabat badge
FAR Rabat
FAR
0
FT
agg 1 - 2
Saturday 16 May
Mamelodi Sundowns FC badge
Mamelodi Sundowns FC
SFC
1
FAR Rabat badge
FAR Rabat
FAR
0
FT
Saturday 23 May
FAR Rabat badge
FAR Rabat
FAR
1
Mamelodi Sundowns FC badge
Mamelodi Sundowns FC
SFC
1
FT
agg 1 - 2
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Standings

Eastern

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Nashville SC crestNashville SC18124235142140
D
L
W
W
W
2Inter Miami CF crestInter Miami CF18115245321338
D
W
W
W
W
3New England Revolution crestNew England Revolution179352821730
D
W
D
L
W
4Chicago Fire FC crestChicago Fire FC179263223929
W
L
L
W
W
5New York City FC crestNew York City FC187563124726
D
W
W
L
D

Western

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps17104338172134
D
D
L
W
L
2Los Angeles FC crestLos Angeles FC19104535191634
D
W
W
W
W
3San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes18103537241333
L
D
L
W
L
4Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC179262524129
W
W
D
D
W
5Real Salt Lake crestReal Salt Lake178362925427
D
L
L
D
W
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