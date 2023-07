Quiz: Only an Inter Milan superfan can name at least 12/15 of these club legends

Put your knowledge to the test and see if you can recognise these iconic players

Who is this? Walter Zenga

Gianluca Pagliuca

Francesco Toldo

Andrea Mazzantini Who is this? Luis Figo

Lucio

Marco Materazzi

Diego Milito Who is this? Riccardo Ferri

Graziano Bini

Giuseppe Bergomi

Giuseppe Baresi Who is this? Nicola Berti

Karl-Heinz Rummenigge

Lothar Matthaus

Jurgen Klinsmann Who is this? Ivan Cordoba

Esteban Cambiasso

Alvaro Recoba

Adriano Who is this? Roberto Boninsegna

Gabriele Oriali

Giampiero Marini

Evaristo Beccalossi Who is this? (on the right) Tarcisio Burgnich

Giacinto Facchetti

Mario Corso

Armando Picchi Who is this? Sandro Mazzola

Lennart Skoglund

Antonio Valentin Angelillo

Luis Suarez Who is this? Aldo Serena

Alessandro Altobelli

Carlo Muraro

Karl-Heinz Rummenigge Who is this? Maxwell

Julio Cruz

Dejan Stankovic

Hernan Crespo Who is this? Andrea Mandorlini

Jurgen Klinsmann

Andreas Brehme

Nicola Berti Who is this? Christian Vieri

Javier Zanetti

Ivan Zamorano

Julio Cruz Who is this? Alessandro Bianchi

Marco Materazzi

Javier Zanetti

Francesco Colonnese Who is this? Maicon

Obafemi Martins

Adriano

Samuel Eto'o Who is this? Ivano Bordon

Walter Zenga

Lido Vieri

Astutillo Malgioglio