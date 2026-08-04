Women's Champions League
Women's Champions League Overview
Women's Champions League, fixtures & results
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Wednesday 1 April
Friday 24 April
Saturday 25 April
Friday 1 May
Saturday 2 May
Friday 22 May
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Barcelona
|6
|5
|1
|0
|20
|3
|17
|16
|2
|OL Lyonnes
|6
|5
|1
|0
|18
|5
|13
|16
|3
|Chelsea FC Women
|6
|4
|2
|0
|20
|3
|17
|14
|4
|Bayern Munich
|6
|4
|1
|1
|14
|13
|1
|13
|5
|Arsenal Women
|6
|4
|0
|2
|11
|6
|5
|12
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