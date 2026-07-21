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AFC Champions League Elite

AFC Champions League Elite Overview

Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro League

Toney & Al-Ahli claim AFC Champions League glory in heated final

Ivan Toney has added another prestigious piece of silverware to his collection as Al-Ahli successfully defended their AFC Champions League Elite crown. The Saudi giants overcame Japanese debutants Machida Zelvia in a gruelling, ill-tempered final that required extra time to find a winner. The match was defined by its physical nature and disciplinary issues, as the Saudi side played with ten men for nearly an hour.

I. ToneyAl Ahli
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AFC Champions League Elite, fixtures & results

Thursday 16 April
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Johor Darul Ta'zim badge
Johor Darul Ta'zim
JDT
1
FT
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FT
Friday 17 April
Buriram United badge
Buriram United
BUN
2
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
FT
Sunday 19 April
Vissel Kobe badge
Vissel Kobe
KOB
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FT
Monday 20 April
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
0
FT
Friday 24 April
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
0
FT
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Standings

East

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Machida Zelvia crestMachida Zelvia8521157817
W
W
W
W
L
2Vissel Kobe crestVissel Kobe8512147716
L
W
D
W
W
3Sanfrecce Hiroshima crestSanfrecce Hiroshima8431106415
D
W
W
D
W
4Buriram United crestBuriram United8422108214
W
W
D
D
W
5Melbourne City FC crestMelbourne City FC842297214
D
W
D
W
W

West

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Al Hilal crestAl Hilal87101761122
W
D
W
W
W
2Al Ahli crestAl Ahli85212191217
W
D
W
L
W
3Tractor crestTractor8521124817
W
L
W
W
W
4Al Ittihad crestAl Ittihad85032291315
W
W
W
L
W
5Al-Wahda crestAl-Wahda8422117414
L
D
L
W
W
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