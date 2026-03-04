Europa League Betting: 4 Value-Wett-Tipps vor dem Achtelfinale

Obwohl die Dänen von Midtjylland die Ligaphase auf einem starken 3. Platz beendeten, geht das Team im Achtelfinal-Duell gegen den Premier-League-Klub Nottingham Forest als krasser Außenseiter in die Partien.

Top-Favorit Villa trifft auf die „Dogues“ aus Lille

Unai Emery ist der unbestrittene König der Europa League – stolze viermal konnte er die Trophäe bereits in den Himmel recken (dreimal mit Sevilla, einmal mit Villarreal). Als erfolgreichster Trainer in der Geschichte dieses Wettbewerbs führt er Aston Villa nun in das diesjährige Achtelfinale.

Emerys beeindruckende Bilanz ist der Hauptgrund, warum die „Villans“ bei den Buchmachern als der Top-Favorit auf den Gesamtsieg gelten. Schaut man sich jedoch die zugrunde liegenden Statistiken an, wirkt Villa bei weitem nicht so unantastbar.

In der ligaweiten xG-Tabelle der Europa League belegt Villa in dieser Saison mit einem Wert von 1,59 xG pro Spiel nur den 15. Platz. Ihr Gegner Lille OSC steht in diesem Ranking mit 1,67 xG auf dem achten Platz sogar besser da.

In der Ligaphase blieb Lille hinter den eigenen Erwartungen zurück und erzielte nur 1,40 Tore bei einem xG-Wert von 1,67. Das deutet darauf hin, dass die Franzosen im letzten Drittel noch deutlich Luft nach oben haben. Villa hingegen überperformte: 1,75 Tore stehen einem xG von 1,59 gegenüber. Sollte sich die Effizienz beider Teams normalisieren („Regression zur Mitte“), könnte uns hier eine faustdicke Überraschung ins Haus stehen.

Zudem deutet vieles darauf hin, dass Villas Form in der Premier League gerade etwas nachlässt – nur fünf Punkte aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Da es dem Team aktuell seltener gelingt, Chancen zu kreieren und zu verwerten, ist Villa als Favorit im Hinspiel mit Vorsicht zu genießen.

Ist Midtjylland der Geheimtipp im Achtelfinale?

Der dänische Underdog Midtjylland mag zwar klein erscheinen, hat in der Ligaphase jedoch enorme Resilienz und Qualität bewiesen. Platz 3 in der Endabrechnung sicherte ihnen das direkte Ticket für das Achtelfinale. Gegner Nottingham Forest musste hingegen den Umweg über die Playoffs nehmen und dort Fenerbahce ausschalten.

Rein auf dem Papier ist es schwer zu erklären, warum Forest im Hinspiel im City Ground so massiv favorisiert wird. Ein tieferer Blick in die Daten bringt jedoch Licht ins Dunkel.

Midtjylland verzeichnete mit 1,79 xG den fünftbesten Wert der Ligaphase, doch Forest war mit 1,86 noch einen Tick stärker. Zudem überperformte Midtjylland extrem: Sie erzielten 2,29 Tore pro Spiel bei einem xG von 1,79. Forest hingegen lieferte genau das ab, was statistisch zu erwarten war (1,90 Tore bei 1,79 xG; 0,90 Gegentore bei 0,87 xGA).

Besonders auffällig: Midtjyllands „Expected Points“ (xPTS) lagen nur bei 12,5 – tatsächlich holten sie aber 19 Punkte. Kein anderes Team übertraf seine statistische Erwartung so deutlich. Wer diesen Wett Tipp allein auf Basis der Tabellenplatzierung abgibt, könnte also enttäuscht werden.

Tabellenführer Lyon gegen Außenseiter Celta Vigo

Olympique Lyon thronte nach acht Spieltagen an der Spitze der Ligaphase und sammelte 21 Punkte. Die Franzosen erzielten dabei 18 Tore (Schnitt 2,25 pro Spiel) – eine Quote, die mehr als 0,5 xG über ihrem erwarteten Wert von 1,74 lag.

Celta Vigo tat sich deutlich schwerer. Mit einem xG-Wert von lediglich 1,33 pro Spiel landeten die Spanier auf Rang 29 von insgesamt 50 teilnehmenden Klubs in dieser Saison.

Lyon dominierte in der Ligaphase den Ballbesitz und lag mit durchschnittlich 61,2 % auf Platz 1 im Wettbewerb. Celta Vigo hingegen übertraf seinen xG-Wert um satte 4,2 Tore – der dritthöchste Wert des Turniers. Das zeigt, dass sie weniger durch konstante Chancen herausspielten, sondern eher von individuellen Glanzmomenten lebten.

Im Fokus steht dabei vor allem Bryan Zaragoza, der vier der 15 Tore von Celta vorbereitete. Sollte er ausfallen oder von Lyon aus dem Spiel genommen werden, wird es für die Spanier extrem schwer, das Viertelfinale zu erreichen.

Italienisches Derby: Roma fordert Pokalsieger Bologna

Das vierte Highlight im Achtelfinale ist das rein italienische Duell zwischen der AS Roma und Bologna. Bologna führte die xG-Tabelle der Ligaphase mit beeindruckenden 2,18 pro Spiel an, blieb jedoch im Abschluss hinter diesem Wert zurück (–0,58 Tore pro Spiel im Vergleich zum xG).

Defensiv stand Bologna extrem stabil und kassierte nur 0,70 Gegentore bei einem xGA von 0,92.

Die Roma, unter Gian Piero Gasperini, belegte in der xG-Tabelle mit 1,63 den 13. Platz. Auch sie zeigten sich defensiv überdurchschnittlich effizient: Nur 0,75 Gegentore trotz eines xGA-Werts von 1,10. Dies lässt vermuten, dass beide Partien eher torarme Angelegenheiten werden könnten, in denen zwei sehr disziplinierte Abwehrreihen dominieren.

In der Serie A war das Stadio Renato Dall’Ara zuletzt kein gutes Pflaster für die Hauptstädter: Die Roma konnte keines ihrer letzten vier Gastspiele in Bologna gewinnen. Zudem entschied Bologna zwei der letzten drei Duelle im Stadio Olimpico für sich.

Während sich die Roma nur knapp den letzten direkten Qualifikationsplatz sicherte, könnte Bologna hier der gefährlichere Part sein. In der Ligaphase trennte beide Teams nur ein einziger Punkt bei identischer Tordifferenz. Ein kluger Wett Tipp für dieses Duell wäre die Option „Unter 2,5 Tore“ in beiden Begegnungen.

