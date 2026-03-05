Bundesliga Top-4-Quoten: Wer sichert sich das Ticket für die Königsklasse?

Aktuell haben Hoffenheim und Stuttgart die Nase vorn, doch RB Leipzig und Bayer Leverkusen lauern in Schlagdistanz. Uns erwartet ein echtes Herzschlagfinale um die begehrten Plätze an der Sonne.

Bundesliga Top-4-Rennen Quote Hoffenheim 1.54 Stuttgart 1.68 RB Leipzig 1.74 Bayer Leverkusen 2.80

Quoten zur Verfügung gestellt von Neobet. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Hoffenheim

Christian Ilzer hat bei den Kraichgauern hervorragende Arbeit geleistet – das spiegeln auch die aktuellen Wett-Tipps und Quoten wider. Zuletzt geriet der Motor allerdings etwas ins Stocken; aus den vergangenen vier Partien konnte nur ein einziger Sieg eingefahren werden. Besonders die Heimniederlage gegen St. Pauli war ein herber Dämpfer. Jetzt muss die TSG schnellstmöglich zurück in die Spur finden.

Da Ilzers Elf noch gegen vier der aktuellen Top 6 antreten muss, haben sie ihr Schicksal in der eigenen Hand. Es wird kein Selbstläufer, aber die defensive Stabilität war bislang ein echtes Pfund.

An diesem Wochenende bietet sich gegen das Tabellenschlusslicht Heidenheim die perfekte Chance zur Wiedergutmachung. Aktuell stehen sie zwar glänzend da, doch der Vorsprung könnte in den kommenden Wochen schmelzen.

VfB Stuttgart

Auch der Tabellenvierte aus Stuttgart durchläuft derzeit eine wechselhafte Phase. Da die Schwaben auf mehreren Hochzeiten tanzen, sind Formschwankungen fast vorprogrammiert. Der deutliche 4:0-Erfolg gegen Wolfsburg am Sonntag dürfte Sebastian Hoeneß und seinen „Roten“ aber rechtzeitig einen ordentlichen Motivationsschub verpasst haben.

Das Restprogramm hat es in sich: Die Duelle gegen Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen werden darüber entscheiden, ob es für die Top 4 reicht. Da zudem die Belastung in der Europa League ansteht, könnte die Frische am Ende zum Zünglein an der Waage werden. Trotz kleinerer Fragezeichen hinter der Kaderbreite trauen wir den Schwaben den Sprung unter die ersten Vier definitiv zu.

RB Leipzig

Die Roten Bullen konnten am Wochenende nach den Unentschieden gegen Wolfsburg und Dortmund endlich wieder dreifach punkten. Dennoch: Mit nur vier Siegen im Kalenderjahr 2026 spielt die Mannschaft von Ole Werner bisher keine überragende Rückrunde, auch wenn sie seit vier Ligaspielen ungeschlagen sind. Mit zwei Punkten Rückstand auf Hoffenheim und Stuttgart ist der Anschluss aber gewahrt.

Nach dem Traumstart mit neun Siegen aus zwölf Spielen zwischen August und Dezember ist Leipzig seit dem Jahreswechsel etwas die Puste ausgegangen. Die Hoffnungen auf die Königsklasse schwinden langsam, was auch an der prekären Personalsituation liegt.

Die Ausfälle von Peter Gulacsi, Xaver Schlager und Assan Ouedraogo wiegen schwer – mit einer schnellen Rückkehr ist nicht zu rechnen. In Bestbesetzung wäre RBL ein Top-Kandidat, doch mit diesem Lazarett wird die Mission Champions League eine Herkulesaufgabe.

Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand hat unterm Bayer-Kreuz das Ruder beeindruckend herumgerissen, nachdem der Saisonstart unter Erik ten Hag komplett misslungen war.

Die Werkself ist mittlerweile in zehn der letzten elf Pflichtspiele ungeschlagen. Nach dem Sieg gegen Hamburg am Mittwoch ist der Vorsprung auf Platz sieben auf neun Punkte angewachsen – das internationale Geschäft ist also fast schon sicher.

Nachdem man in dieser Saison das Achtelfinale der UCL erreicht hat, will Leverkusen natürlich zurück an den Tisch der Großen. Angesichts der individuellen Qualität und der Erfahrung aus der jüngeren Vergangenheit erwarten wir einen starken Endspurt der Werkself.

Sollte Arsenal – wie erwartet – diesen Monat das europäische Abenteuer von Bayer beenden, würde das die Chancen in der Bundesliga wohl sogar erhöhen, da der Fokus voll auf der Liga liegt. Leverkusen ist im Saisonfinish ein heißer Wett-Tipp und könnte sich auf den letzten Metern noch in die Top 4 schieben.

