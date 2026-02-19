Mainz 05 vs Hamburger SV Prognosen: Vierter Heimsieg in Serie

Unsere Wett-Experten rechnen in der Mewa Arena mit einem Heimerfolg mit mindestens zwei Treffern von Mainz 05 – und mindestens einem vor der Pause.

Beste Wetten für Mainz 05 vs Hamburger SV

Mainz 05 gewinnt Quote 2.05 bei bet365

Mehr als 1.5 Tore Mainz 05 Quote 1.87 bei bet365

Mainz 05 erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte Quote 1.80 bei bet365

Der 1. FSV Mainz 05 wird voraussichtlich mit 2:1 gegen den Hamburger SV gewinnen.

Unsere Analyse: Die Form der Nullfünfer und des HSV

Für den 1. FSV Mainz 05 kommt das Heimspiel gegen den Hamburger SV eine Woche nach dem 0:4 bei Borussia Dortmund. Damit beendete der zweitplatzierte BVB eine Serie mit drei vollen Erfolgen der Nullfünfer. Ab Ende Januar untermauerten das 3:1 gegen den VfL Wolfsburg, das 2:1 in Leipzig sowie das 2:0 gegen den FC Augsburg die Trendwende.

Der Hamburger SV kommt wiederum nach dem 2:0 beim Schlusslicht aus Heidenheim sowie dem 3:2 gegen Union Berlin mit breiter Brust in die Mewa Arena. Zuvor sorgten die Hanseaten mit dem 2:2 gegen Bayern München für Schlagzeilen. Doch im vorletzten Auswärtsspiel verzeichnete der HSV beim Vorletzten aus St. Pauli eine Nullnummer.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mainz 05 vs Hamburger SV

Mainz 05 – voraussichtliche Aufstellung: Batz, Kohr, Posch, Potulski, da Costa, Amiri, Kaishu, Lee, Mwene, Silas, Tietz

Batz, Kohr, Posch, Potulski, da Costa, Amiri, Kaishu, Lee, Mwene, Silas, Tietz Hamburger SV – voraussichtliche Aufstellung: Fernandes, Capaldo, Elfadli, Torunarigha, Jatta, Fabio Vieira, Remberg, Muheim, Königsdörffer, Otele, Glatzel

Mainz 05 angelt sich gegen den Hamburger SV den vierten Heimsieg in Serie

Vor dem 0:4 beim zweitplatzierten Borussia Dortmund fädelte der 1. FSV Mainz 05 mit einem 2:0 gegen den FC Augsburg den dritten Heimsieg ein. Man könnte behaupten, dass den Rheinhessen davor zuhause ein 2:1 gegen das Schlusslicht aus Heidenheim sowie ein 3:1 gegen die schwächelnden Wolfsburger gelangen. Und an sich kämpft RB Leipzig ebenfalls mit einer Formkrise, aber das 2:1 bei den Sachsen war ein Ausrufezeichen.

Auch deshalb, weil der Hamburger SV vor dem 0:0 gegen den Vorletzten aus St. Pauli und dem 2:0 beim Schlusslicht Heidenheim fünf Auswärtsspiele in Folge verlor. In drei davon unterlag er in Leipzig (1:2), Hoffenheim (1:4) sowie in Freiburg (1:4). Doch auch gegen schwächere Kontrahenten wie den 1. FC Köln (1:4) und den FC Augsburg (0:1) gingen die Hanseaten leer aus.

Aus diesen Gründen zählt ein Heimerfolg zu den naheliegendsten 1. FSV Mainz 05 vs Hamburger SV Prognosen.

Mainz 05 vs Hamburger SV Wette 1: Mainz 05 gewinnt Quote 2.05 bei bet365

Die Nullfünfer netzen gegen den HSV mindestens zweimal ein

Der Hamburger SV reist also nach dem 3:2 gegen Union Berlin nach Mainz, und die Eisernen fügten ihm damit zum fünften Mal binnen zehn Liga-Auftritten zwei Gegentore zu. Vom 13. bis zum 16. Spieltag traf dieses Muster auch auf das 3:2 gegen Werder Bremen, das 1:4 bei der TSG Hoffenheim und das 1:2 in Freiburg zu. Es folgte dann am 31. Januar das 2:2 gegen Bayern München.

Zudem netzte der 1. FSV Mainz 05 in sechs seiner ersten sieben Meisterschaftsspiele im neuen Jahr mehr als einmal ein. Vor dem 1:2 beim 1. FC Köln waren die Rheinhessen mit dem 2:2 bei Union Berlin und dem 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim gestartet. Es folgten das 3:1 gegen den VfL Wolfsburg und je zwei Tore bei RB Leipzig sowie gegen den FC Augsburg.

Trotz des 0:4 bei Borussia Dortmund ist der Markt Mehr als 1.5 Tore Mainz 05 plausibel.

Mainz 05 vs Hamburger SV Wette 2: Mehr als 1.5 Tore Mainz 05 Quote 1.87 bei bet365

Ein Treffer von Mainz 05 gegen den Hamburger SV vor der Pause

Vor dem 0:4 bei Borussia Dortmund erzielte der 1. FSV Mainz 05 in sechs Meisterschaftsspielen am Stück vor dem Seitenwechsel mindestens ein Tor. Im Januar gewannen die Nullfünfer alle ersten Spielhälften bei Union Berlin, gegen den 1. FC Heidenheim, in Köln sowie gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0. In Leipzig stand es beim Pausenpfiff 1:1 und gegen den FC Augsburg ebenfalls 1:0.

Überdies spielte der Hamburger SV in fünf seiner jüngsten zehn Liga-Auftritte vor der Halbzeit nicht zu null. Genau genommen endeten die ersten Spielhälften gegen Werder Bremen mit 0:1, bei der TSG Hoffenheim mit 0:2 und gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1. Und zuletzt traf dieses Muster auf die Heimspiele gegen Bayern München (1:1) sowie Union Berlin (2:1) zu.

Deshalb lohnt sich vor der Begegnung zwischen den Nullfünfern und dem HSV ein Blick auf den Markt: Mainz 05 erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte.

Mainz 05 vs Hamburger SV Wette 3: Mainz 05 erzielt mind. 1 Tor in der 1. Hälfte Quote 1.80 bei bet365

