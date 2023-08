"Mit dem zweitbesten Spieler aller Zeiten": Cristiano Ronaldo wird nach Foto von Gegenspieler getrollt

Cristiano Ronaldo wurde von Ahmed Zero von Al-Shorta getrollt, als der ihn auf einem gemeinsamen Bild "zweitbester Spieler aller Zeiten" nannte.

WAS IST PASSIERT? Ahmed Zero von Al-Shorta hat mit einem Foto Cristiano Ronaldo getrollt. Der Iraker postete ein Bild, das von ihm und dem Superstar von Al-Nassr nach dem Halbfinale im Arab Club Champions Cup gemacht worden war, und versah es mit einem spitzen Kommentar.

WAS WURDE GESAGT? Zero postete das Foto bei Instagram und titelte: "Mit dem zweitbesten Spieler aller Zeiten."

DER POST ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Es dürfte völlig klar sein, was Zero mit seiner Anmerkung ausdrücken will: In der ewigen Debatte, ob Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo besser ist, schlug er sich auf die Seite des Argentiniers.

Ronaldo befindet sich in der Saison 2023/24 aber in toller Frühform: In vier aufeinanderfolgenden Spielen im Arab Club Champions Cup zählte er zu den Torschützen, darunter auch im Halbfinale gegen Al-Shorta, als ihm per Elfmeter der einzige Treffer der Begegnung gelang.

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstagabend kann Ronaldo den ersten Titel mit Al-Nassr holen: Im Finale des Pokalwettbewerbs geht es gegen den saudischen Rivalen Al-Hilal.