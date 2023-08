Cristiano Ronaldo abgelöst: Lionel Messi überholt CR7 bei den Fußball-Rekorden

Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo: Dieses Duell gab es nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Fußball-Rekorden - und hier liegt Messi vorn.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist der aktive Fußballer mit den meisten Guiness-Weltrekorden. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Der Argentinier verzeichnet 41 Bestmarken - und damit aktuell eine mehr als sein Dauerrivale Cristiano Ronaldo.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Zum Ende der vergangenen Saison übertrumpfte Messi im Trikot von Paris Saint-Germain mit seinem 496. Tor in einer der fünf Top-Ligen Europas die Marke Cristiano Ronaldos. Damit schnappte er sich auch die Gesamtführung in der Weltrekord-Wertung von Guiness.

Andere Bestmarken erreichte der Argentinier unter anderem als jüngster Spieler, der 50 Champions-League-Tore erreichte, und als 'Man of the Match' bei WM-Spielen, bei denen er elfmal ausgezeichnet wurde.

Ronaldo kann unter anderem als bestverdienender Fußballprofi der Welt dagegenhalten.

Auf den weiteren Plätzen landeten mit großem Abstand Robert Lewandowski (9 Rekorde), Kylian Mbappé (5) und Neymar (4).