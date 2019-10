Zlatan Ibrahimovic spricht über Rückkehr in die Serie A: "Mit mir wäre das Stadion jeden Sonntag voll"

Geht die Karriere von Zlatan Ibrahimovic auch 2020 weiter? Nun hat der Stürmer über seine Zukunft gesprochen und dabei einen besonderen Klub genannt.

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic, dessen Kontrakt beim MLS-Klub LA Galaxy zum Jahresende ausläuft, hat über seine Zukunft gesprochen und sich zu einem möglichen Comeback in der beim geäußert.

"Mein Vertrag endet im Dezember, aber darüber denke ich jetzt noch nicht nach. Ich werde das ganz in Ruhe mit meiner Familie entscheiden", erklärte der Schwede im Interview mit der Gazzetta dello Sport und fügte mit Blick auf seine Zukunft an: "Wenn ich weitermachen sollte, muss es etwas ganz Spezielles sein. Es muss das Feuer in mir am brennen halten."

Sollte er sich entscheiden, seine Karriere fortzusetzen, würde er das aber nicht bei jedem x-beliebigen Verein tun. "Ich suche nicht nach einem Klub, der mich nur will, weil ich Ibrahimovic bin. Ich bin nicht wie ein Tier in einem Zoo, das die Leute nur besichtigen wollen. Ich kann noch immer den Unterschied ausmachen", so Ibrahimovic weiter.

Ibrahimovic: SSC Neapel? "Mit mir wäre das Stadion jeden Sonntag voll"

Eine Rückkehr in die Serie A würde ihn dabei sehr reizen: " ist mein zweites Zuhause und ich werde im Januar frei sein. Ich könnte zurückkommen und falls ich das tue, würde ich gern um den Titel mitspielen." Bereits vor wenigen Tagen sprach er von einer Rückkehr nach Bella Italia.

Mit dem SSC Neapel nannte der 38-Jährigen nun auch einen konkreten Klub, bei dem seine Zukunft liegen könnte: "Mit mir wäre das San Paolo (Stadion von Napoli, d. Red.) jeden Sonntag voll. Und dort ist Carlo Ancelotti – ein großartiger Coach."

Pro Napoli spricht vor allem "die Liebe zum Klub in der Stadt", so Ibrahimovic. "Es wäre großartig, zu wiederholen, was Diego Maradona dort getan hat."

Ibrahimovic: Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen

Allerdings betonte er nochmals, dass noch keine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft gefallen ist: "Ich sage nicht, dass ich dorthin gehe, meine endgültige Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber das Team ist eine Mannschaft, die Euphorie entfacht."

Ibrahimovic spielte in der Serie A bereits für (2004-2006), (2006-2009) und den (2010-2012). Insgesamt konnte er viermal den Scudetto, wie die Meisterschaft in Italien genannt wird, gewinnen. Seit März 2018 steht er beim US-amerikanischen Profiklub unter Vertrag. Kürzlich sorgte er für Aufsehen, als er eine Statue in seiner Heimatstadt Malmö enthüllte und die Schülerinnen und Schüler der Stadt deshalb schulfrei bekamen.