Zlatan Ibrahimovic schließt Rückkehr nach Europa nicht aus

Zlatan Ibrahimovic kann sich nach seinem Vertragsende im Dezember offenbar eine Rückkehr nach Europa und Italien vorstellen.

Superstar Zlatan Ibrahimovic von Los Angeles Galaxy hat seine Zukunft nach seinem Vertragsende in der offengelassen und kann sich auch eine Rückkehr nach Europa vorstellen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Oh, zu 100 Prozent", antwortete Ibrahimovic bei der Enthüllung seiner Statue am Dienstag in Malmö auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr nach in die vorstellen könnte.

Ibrahimovic lässt Zukunft nach offen

Ibrahimovic wisse, dass "ich immer noch den Unterschied ausmachen kann – sowohl in Italien als auch in anderen Ländern. Ich bin besser als die Spieler dort. Mein Vertrag läuft im Dezember aus und ich weiß noch nicht, was danach passiert."

Der mittlerweile 38-Jährige spielte in Europa zuletzt für , in Italien war er für , die und auch aktiv.