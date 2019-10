Zlatan Ibrahimovic gibt Jugendlichen zu Statuen-Enthüllung schulfrei

Zlatan Ibrahimovic wird im schwedischen Malmö mit einer Statue geehrt und hat deshalb direkt mal allen Jugendlichen schulfrei gegeben.

Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic wird in seiner Heimatstadt Malmö mit einer Statue geehrt und hat zu jenem Anlass direkt mal allen Schülern der schwedischen 300.000-Einwohner-Stadt frei gegeben.

Malmö/Sverige Vi ses imorgon, tisdag kl 15.00 på Malmö stadion för avtäckning av statyn. Zlatan ger ledigt till alla ungdomar från malmö skolor att delta under ceremonin! — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 7, 2019

"Wir sehen uns am Dienstag um 15 Uhr! Zlatan gibt allen Jugendlichen der Schulen in Malmö frei, um an der Zeremonie teilzunehmen!", twitterte der 38-jährige Stürmer von Los Angeles Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic darf keine Entschuldigungen ausstellen

Als offizielle Entschuldigung gelte dies jedoch nicht, wie eine Sprecherin des Schulkommunalrats der Stadt Malmö gegenüber der Zeitung Sydsvenskan klarstellte.

Schließlich liege das Ausstellen einer Schulbefreiung nicht im Kompetenzbereich des schwedischen Rekordtorjägers.