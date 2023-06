Zlatan Ibrahimovic verlässt Milan

Für Ibra gibt es keinen neuen Vertrag bei Milan. Der Schwede soll am Sonntag verabschiedet werden.

WAS IST PASSIERT? Zlatan Ibrahimovic wird die AC Mailand in diesem Sommer verlassen. Das bestätigte der italienische Spitzenklub am Samstag offiziell. Am Sonntag soll der schwedische Stürmer im Rahmen des letzten Serie-A-Spiels gegen Hellas Verona in San Siro verabschiedet werden.

WAS WURDE GESAGT? Milan teilte mit: "Morgen Abend, am Ende des letzten Ligaspiels, wird Milan Zlatan Ibrahimovic mit einer kurzen Zeremonie verabschieden. (…) Milan möchte sich auf diese Weise bei Zlatan für die großartigen Jahre bedanken, die wir gemeinsam erlebt haben."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ibrahimovics Vertrag bei den Rossoneri läuft nach dieser Saison aus. Der Klub hat sich dagegen entschieden, mit dem 41-Jährigen nochmals zu verlängern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Angreifer, der 2020 von LA Galaxy nach Mailand zurückgekehrt war, absolvierte wegen verschiedener Verletzungen und einer Knieoperation in dieser Saison nur vier Spiele für den Tabellenvierten. Dabei erzielte er ein Tor.

WIE GEHT ES WEITER? Bislang steht nicht fest, wo Ibrahimovic seine Laufbahn fortsetzt. Er hat in der vergangenen Wochen allerdings stets verlauten lassen, noch nicht aufhören zu wollen. Angeblich ist Milans Serie-A-Rivale AC Monza interessiert.