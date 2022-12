Zlatan Ibrahimovic könnte nach Karriereende bei Milan bleiben

Seine aktive Karriere könnte Zlatan Ibrahimovic kommenden Sommer beenden. Bleibt er auch darüber hinaus bei der AC Milan?

WAS IST PASSIERT? Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic kann sich einen Verbleib bei seinem aktuellen Klub AC Mailand auch nach Ende seiner aktiven Laufbahn vorstellen.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist kein Geheimnis, dass ich nach dem Ende meiner Karriere hier bleiben könnte", sagte der 41-Jährige im Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rai1. Ibrahimovic läuft seit Januar 2020 wieder für den italienischen Fußball-Meister auf und hat noch Vertrag bis zum Sommer 2023.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Ibrahimovic ist nach seiner Kreuzband- und Meniskus-OP im Juli auf dem Weg zum Comeback, er soll voraussichtlich Mitte Januar wieder ins Training der Mailänder einsteigen. Mit seinem nächsten Einsatz könnte er Francesco Totti als ältesten Angreifer ablösen, der jemals in einem Serie-A-Spiel auf dem Feld stand. Insgesamt kommt Ibrahimovic in 279 Spielen in der italienischen Liga auf 155 Treffer und 79 Vorlagen.