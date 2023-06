Zinedine Zidane spricht über "logisches" Ziel, französischer Nationaltrainer zu werden

Auf Klub-Ebene hat Zinedine Zidane als Trainer mit Real Madrid schon alles erreicht. Folgt nun der nächste Schritt zur Equipe Tricolore?

WAS IST PASSIERT? Zinedine Zidane, Weltmeister von 1998, wurde oft als Favorit auf die Nachfolge des aktuellen französischen Nationaltrainers Didier Deschamps genannt. Nach der Finalniederlage der 'Les Bleus' gegen Argentinien bei der WM 2022 wurde darüber spekuliert, dass Zidane nun übernehmen könnte - doch diese Gerüchte lösten sich in Luft auf, als Deschamps' Vertrag bis Juni 2026 verlängert wurde. Der 50-Jährige schließt nicht aus, die Equipe Tricolore in Zukunft zu betreuen, besteht aber darauf, dass aktuell "nicht der richtige Zeitpunkt ist", um die Zügel zu übernehmen.

Gegenüber dem GQ magazine erklärte Zidane: "Ich habe oft gesagt: Wenn man das französische Team als Spieler erlebt hat und dann Trainer wird, ist es logisch, darüber nachzudenken. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Als ich in Cannes gespielt habe, wollte ich nach Bordeaux wechseln. Dann wollte ich für Juve und schließlich Real Madrid spielen, weil es jedes Mal eine andere, noch intensivere Erfahrung war. Nennen wir es Ehrgeiz. Ich war schon immer sehr ambitioniert und habe immer an mich geglaubt. Ich habe es eilig."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach einem extrem erfolgreichen ersten Aufenthalt bei Real Madrid, als er die Champions League dreimal in Folge gewinnen konnte, kehrte Zidane 2019 ins Santiago Bernabeu zurück, als bei den Königlichen das Chaos herrschte. Er wähle seine Stellen instinktiv aus und nehme dabei keine Rücksicht auf das involvierte Risiko.

"Ich plane generell nichts von langer Hand, sondern folge meinem Gefühl", fügte er hinzu. "Bei meinem ersten Stop in Madrid waren es zweieinhalb sehr intensive Jahre. 'A tope', sagt man in Spanien dazu. Wir haben viele Titel gewonnen und ich brauchte eine Atempause. Acht Monate später, nach einer Zeit, die für mich persönlich sehr hilfreich war, rief mich der Klub-Präsident an und ich stürzte mich sofort wieder in die Arbeit. Ich hätte zu mir sagen können: 'Ich habe alles erreicht. Warum noch einmal das alles? Warum das Risiko eingehen, dass es nicht mehr so gut läuft?' Aber so kalkuliere ich nicht, ich folge meinem Instinkt."

IN TWO PHOTOS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Zidane wurde Medienberichten zufolge erneut von Paris Saint-Germain kontaktiert, um die Nachfolge von Christophe Galtier anzutreten. Die französische Legende lehnte dieses Angebot allerdings ab.