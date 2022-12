Frankreich-Job möglicherweise doch nicht frei: Wechselt Zinédine Zidane zu Juventus Turin?

Didier Deschamps könnte auch nach der WM in Katar Frankreich-Trainer bleiben. Für Zinédine Zidane wäre die Tür damit zu. Geht Zizou nach Turin?

WAS IST PASSIERT? Die Zukunft von Zinédine Zidane als Trainer könnte doch weiterhin im Klubfußball liegen. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, wäre der Posten bei Juventus Turin eine denkbare Option für den 50-Jährigen, sollte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps seinen Vertrag bei Les Bleus verlängern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zidane galt vor der WM in Katar als sicherer Kandidat, um Deschamps nach dem Turnier als Nationaltrainer zu beerben. Durch den Finaleinzug der Équipe Tricolore jedoch könnte Deschamps seine Amtszeit noch einmal verlängern. Sein bisheriger Vertrag läuft am Jahresende aus, Anfang Januar soll es ein Gespräch mit dem Präsidenten des französischen Verbandes FFF, Noël Le Graët, geben. Laut Sport1 tendiert Deschamps klar zu einem Verbleib.

Für Zidane würde sich damit die vielversprechendste Tür schließen. Seit seinem Abschied von Real Madrid im Sommer 2021 ist der frühere Weltfußballer ohne Job, laut L'Equipe hat Zidane auch keinerlei Eile, daran etwas zu ändern. Eine Rückkehr in den Klubfußball ist bei einem Deschamps-Verbleib die wahrscheinlichste Option, aber Zidane möchte nur bei einem Verein übernehmen, mit dem er sofort Titel gewinnen kann. Demnach möchte Zidane die entsprechenden Strukturen vorfinden und auch mit entsprechender Entscheidungsgewalt ausgestattet werden. Letzteres sei schließlich auch einer der Gründe gewesen, warum er bei Paris Saint-Germain abgesagt hatte.

Als möglichen Klub bringt die L'Equipe Juventus Turin ins Spiel. Dort ist Massimiliano Allegri zwar weiterhin im Amt, auf der Führungsebene gab es zuletzt jedoch ein Erdbeben samt diverser Rücktritte. Zidane hatte zwischen 1996 und 2001 für Juve gespielt, allerdings sei das Thema derzeit nicht heiß.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zidane war als Klubtrainer bislang ausschließlich für Real Madrid tätig, im Januar 2016 begann seine erste Amtszeit als Nachfolger des entlassenen Rafael Benítez. Es folgten drei Champions-League-Titel in Folge, ehe er im Mai 2018 überraschend seinen Rücktritt verkündete. Im März 2019 kehrte er zurück, verpasste aber einen weiteren Triumph in der Königsklasse. Im Sommer 2021 verließ er den Klub erneut.