Zinedine Zidane: Gareth Bale mit dem Kopf noch bei Real Madrid? "Das müsst ihr ihn fragen"

Gareth Bale enttäuschte genau wie seine Teamkollegen bei Reals Pleite im Derby. Anschließend reiste er in den Kurzurlaub.

Trainer Zinedine Zidane von hat nach der 0:1-Niederlage seines Starensembles bei LaLiga-Schlusslicht Rayo Vallecano die Zukunft von Offensivstar Gareth Bale unkommentiert gelassen.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Das weiß ich nicht, das müsst ihr ihn fragen", sagte Zidane auf der Pressekonferenz nach dem schwachen Auftritt der Königlichen am Sonntagabend auf die Frage, ob der Waliser mit dem Kapitel Real Madrid gedanklich schon abgeschlossen habe.

Ein weiteres Indiz dafür, dass der 29-Jährige einen Abschied aus Madrid im Sommer in Betracht zieht, war seine alleinige Heimreise nach der Derbypleite bei Rayo.

Gareth Bale reist nicht mit Real-Kollegen aus Vallecas ab

Während der ganze Tross des Noch-Champions-League-Siegers gemeinsam aus dem Stadtviertel Vallecas abreiste, begab sich der Offensivspieler mit Vereinserlaubnis in Richtung Flughafen, um den zweitägigen Urlaub im Ausland zu verbringen.

Zunächst blieb Bale jedoch an den Stadiontoren stehen, um mehrere Anrufe zu tätigen und sich dann wenige Minuten später zu Fuß auf den Weg zu machen. Da man am Stadion des Madrider Klubs den Eingang zum Spielertunnel sehen kann, beobachteten auch zahlreiche Fans den Abgang Bales.

Zidane kritisiert Real-Stars: "Es war alles schlecht"

Real-Coach Zidane zeigte sich ganz generell enttäuscht ob der harmlosen Performance seines Teams: "Ich bin wütend. Wir haben ein schreckliches Bild abgegeben. Es war alles schlecht. Wir haben nichts gemacht, von der ersten bis zur letzten Minute. Wir müssen uns bei den Fans und dem Verein entschuldigen. Wir können nicht so spielen."

Für die Königlichen geht eine enttäuschende Saison langsam dem Ende entgegen. Am kommenden Wochenende treten Toni Kroos, Marcelo und Co. auf heimischem Rasen gegen den an.