Real Madrid - Zinedine Zidane schwärmt von Sergio Ramos: "Der beste Verteidiger aller Zeiten"

Seit mehr als 15 Jahren spielt Sergio Ramos auf höchstem Niveau. Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat jetzt ein ganz besonderes Lob für ihn übrig.

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat seinem Kapitän und Innenverteidiger Sergio Ramos ein ganz besonderes Lob ausgesprochen.

Am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem -Spiel gegen Valencia (Sonntag, 21 Uhr im LIVE-TICKER) gefragt, ob Ramos der beste Verteidiger aller Zeiten sei, sagte Zidane: "Bei allem, was er geleistet hat und was er immer noch leistet, was er hier in Madrid gezeigt hat. Ich denke, er ist der Beste aller Zeiten."

Sergio Ramos steht nun bei 100 Toren für

Beim 3:2-Sieg gegen unter der Woche in der hatte Ramos sein 100. Tor für die Königlichen erzielt. 2005 war der spanische Nationalspieler vom zu Real gekommen.

In der laufenden Saison steht Ramos, dessen Vertrag bei Real im kommenden Sommer ausläuft, bisher bei neun Pflichtspieleinsätzen. Dabei gelangen dem 34-Jährigen drei Tore und eine Vorlage.