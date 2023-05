Zeigt Sky eine Meisterkonferenz nur mit Bayern und BVB?

Bayern und der BVB kämpfen im Fernduell um den Bundesliga-Titel. Wird es dafür am Samstag extra eine Meisterkonferenz auf Sky geben?

Es ist das spannendste Saisonfinale in der Bundesliga seit vielen Jahren. Borussia Dortmund und der FC Bayern München kämpfen am 34. Spieltag des Saison 2022/23 im Fernduell um die Deutsche Meisterschaft.

Während der BVB am Samstag, 27. Mai 2023 um 15.30 Uhr den 1. FSV Mainz 05 im Signal Iduna Park empfängt, gastieren die Bayern zeitgleich beim 1. FC Köln - Spannung garantiert.

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, stellt sich die Frage, ob es zu diesem gigantischen Showdown eine spezielle Meisterkonferenz im TV oder LIVE-STREAM gibt. GOAL klärt Euch auf.

BVB und Bayern im Fernduell - so wird die Bundesliga übertragen

Der regelmäßige Bundesliga-Gucker dürfte sich auskennen. Die Spiele werden in der Regel von den beiden deutschen Pay-TV-Anbietern Sky und DAZN übertragen. Die Duelle am Freitag und am Sonntag sind bei DAZN zu sehen, die Duelle am Samstag überträgt normalerweise Sky.

Doch am letzten Spieltag ist alles etwas anders. Denn am 34. Spieltag finden alle neun Bundesliga-Duelle gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr statt. Sky überträgt an regulären Samstagen die Spiele um 15.30 Uhr nicht nur einzeln, sondern bietet auch die Original Sky Konferenz an.

Die Bundesliga-Übertragung auf Sky: 34. Spieltag in der Konferenz

Und auch am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 bietet Sky seine gewohnte Konferenz um 15.30 Uhr - nur mit dem Unterschied, dass in dieser Konferenz diesmal eben alle neun Partien behandelt werden und nicht wie sonst, nur etwa fünf oder sechs Partien.

Das Hauptaugenmerk liegt aber am 34. Spieltag nun mal auf dem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem BVB und Bayern, weswegen sich viele Fans für die restlichen Spiele nur relativ wenig interessieren dürften.

Zeigt Sky eine Meisterkonferenz mit FCB und BVB?

Doch diese Fans haben Grund zur Freude, denn Sky bietet extra für die Entscheidung um den Bundesliga-Titel 2022/23 zusätzlich zum normalen Programm eine Meisterkonferenz an. Egal ob in Dortmund oder Köln, wann immer in den beiden Stadien etwas passiert, Ihr erfahrt es zuerst.

Die Sky-Meisterkonferenz ist also das perfekte Format für jeden Bayern- und jeden BVB-Fan, der nichts aus den beiden Stadien verpassen will und den die restlichen sieben Spiele an diesem Samstagnachmittag nicht interessieren. Die Reporter der Meisterkonferenz auf Sky werden Frank Buschmann und Kai Dittmann sein.

Wie kann ich die Meisterkonferenz auf Sky im TV und LIVE-STREAM sehen?

Übertragen wird das Spektakel in der Meisterkonferenz auf den beiden Sky-Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Doch auch wenn ihr gerade keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr die Meisterkonferenz, in der ausschließlich die beiden Spiele von Bayern und Dortmund gezeigt werden, bequem am Handy oder Tablet verfolgen.

Einerseits wird die Meisterkonferenz am Samstag auch auf Sky Go übertragen, andererseits könnt Ihr die Duelle auch auf WOW (Sky Ticket) verfolgen.

Den Link zur Anmeldung findet Ihr hier. Welche Pakete esgenau bei Sky gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.