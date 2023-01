Nicolò Zaniolo wurde in Rom von den eigenen Fans zu Hause attackiert - macht nun RB Leipzig bei dem Italiener ernst?

WAS IST PASSIERT? RB Leipzig denkt darüber nach, den italienischen Nationalspieler Nicoló Zaniolo von der AS Rom zu verpflichten. Das berichtet die Bild. Der Mittelfeldstar könnte Dani Olmo ersetzen, der sich vor wenigen Tagen eine Muskelverletzung zuzog und länger ausfallen wird. Zaniolo ist seinerseits wechselwillig.

Der 23-Jährige versuchte zuletzt, einen Abgang von der Roma zu erzwingen und verärgerte dabei sowohl Trainer José Mourinho als auch die Fans. Laut Calciomercato versammelte sich unmittelbar nach der 1:2-Niederlage der Giallorossi gegen Napoli am Sonntag eine Gruppe von Roma-Ultras vor Zaniolos Haus im Stadtteil Casal Palocco in Rom und skandierte: "S**t! Wenn wir verloren haben, ist es deine Schuld. Hau ab!"

Der italienische Angreifer wurde angeblich von den wütenden Fans weggejagt und rief die Polizei zu Hilfe. Die Beamten wurden dem Vernehmen nach zum Ort des Geschehens geschickt, und die Ultras zerstreuten sich schnell, sodass letzten Endes ein erschütterter Zaniolo bei seinem Vater zurückblieb.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zaniolo wollte nicht nur einen Wechsel durchboxen, sondern lehnte Medienberichten zufolge auch ein konkretes Angebot vom Premier-League-Klub AFC Bournemouth ab. Demnach einigten sich die Italiener mit den Cherries bereits auf einen 30-Millionen-Deal plus Bonuszahlungen.

Am Trainingsgelände der Hauptstädter folgte ein Transparent mit der Aufforderung an Zaniolo, die Roma zu verlassen. Darauf war zu lesen: "Weg von Trigoria, Männer von geringem Wert, Feiglinge und Profiteure... Bedingungslose Unterstützung nur für diejenigen, die unsere Farben respektieren! Roma."

Leipzig hingegen muss derweil noch weitere Wochen auf das Comeback von Christopher Nkunku warten, auch Dani Olmo wird den Sachsen vorerst mit einem Muskelfaserriss fehlen. In der Offensive stehen daher für die vier Positionen mit Dominik Szoboszlai, Timo Werner, André Silva, Yussuf Poulsen und Emil Forsberg auch nur ebenso viele Spieler zur Verfügung.

WAS WURDE GESAGT? José Mourinho wurde mit Blick auf die Situation rund um Zaniolo deutlich und sagte: "Er hat mir, dem Verein und seinen Mannschaftskameraden gesagt, dass er nicht mehr für die Roma spielen will. Er sagte, er wolle nicht zurückkommen und mit der Mannschaft spielen, er wolle nicht mit der Mannschaft trainieren".

Der 60-jährige Portugiese ergänzte anschließend: "Nach dem Spiel gegen Spezia habe ich gesagt, dass ich dachte, er würde bleiben, und jetzt sage ich, dass es leider so aussieht, als würde das wirklich passieren. Wenn Sie die Einzelheiten wissen wollen, werde ich sie nicht verraten. Der Fokus liegt jetzt auf dem nächsten Spiel und bei mir als Trainer darauf, wer mit mir für diesen Verein und diese Fans kämpfen will."

WIE GEHT ES WEITER? Nach Informationen von Sky Italia prüft man in der italienischen Hauptstadt aktuell mögliche Sanktionen gegen Zaniolo. Mourinhos Worte deuteten zuletzt eher auf einen Verbleib hin, sollte man in Leipzig bei dem Offensiv-Allrounder aber nochmal ernst machen, scheint ein Transfer durchaus möglich. Auch der BVB wurde in den letzten Tagen mit Zaniolo in Verbindung gebracht.