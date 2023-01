BVB: Gerüchte um ein Interesse an Nicoló Zaniolo von der Roma

Ein namhafter Mittelfeldspieler wird beim BVB als Neuzugang gehandelt. Nicoló Zaniolo soll das Objekt der Begierde sein.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund zeigt nach italienischen Medienberichten Interesse an Nicoló Zaniolo von der AS Rom. Die römische Tageszeitung Il Messagero schreibt, der BVB gehöre neben Milan, Juventus und Atlético Madrid zu den Vereinen, die Zaniolos Vertragssituation mit Blick auf einen möglichen Transfer ganz genau beobachten. Auch die Gazzetta dello Sport nennt den 23-Jährigen im Zusammenhang mit den Schwarzgelben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zaniolo, einst ein Wunderkind des italienischen Fußballs, ist noch bis 2024 an die Giallorossi gebunden. Diese möchten ihn gerne halten, jedoch verliefen die Gespräche wegen einer Verlängerung bisher erfolglos. Sollte dies so bleiben, wäre der kommende Sommer die letzten Gelegenheit, noch eine hohe Ablöse für den vielseitigen Offensivspieler einzustreichen.

Das nötige Kleingeld für einen Zaniolo-Kauf könnte der BVB zur neuen Spielzeit in der Kasse haben, sollte Jude Bellingham sich für einen Transfer entscheiden. Das könnte mehr als 100 Millionen Euro bringen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Zaniolo stammt aus der Jugend des FC Genua, wo er vier Jahre lang spielte. 2010 wechselte er zur Fiorentina. 2016 ging es ablösefrei zu Virtus Entella, ehe ihn Inter ein Jahr später für 1,8 Millionen Euro Ablöse verpflichtete. 2018 lotste ihn die Roma für 4,5 Millionen Euro in die Ewige Stadt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zwei Kreuzbandrisse sorgten dafür, dass Zaniolo bisher "nur" elf Länderspiele (zwei Tore) für Italien absolviert hat. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch als Rechtsaußen aufgeboten werden kann, bringt es in der laufenden Saison für seinen Klub auf 16 Einsätze, in denen ihm zwei Treffer und drei Assists gelangen.