BVB: Manchester United offenbar an Youssoufa Moukoko interessiert

Die Zukunft von Youssoufa Moukoko ist weiterhin ungewiss. Auch aus Manchester soll es Interesse geben.

WAS IST PASSIERT? Auch Manchester United hat offenbar Interesse an Sturmtalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Das behauptet zumindest CBS-Sports-Reporter Ben Jacobs.

WAS WURDE GESAGT? "Manchester United ist einer davon", sagte Jacobs bei GiveMeSport über die Interessenten an Moukoko. United beobachte den 18-jährigen deutschen Nationalspieler bereits seit einiger Zeit, führte er aus. Konkrete Gespräche habe es jedoch noch nicht gegeben.

Zudem sollen laut Jacobs auch der FC Liverpool und Tottenham Moukoko auf dem Zettel haben - ebenso wie der FC Barcelona. Für die Katalanen würde aber wohl nur ein ablösefreier Transfer infrage kommen, sollte Moukoko seinen Vertrag beim BVB auslaufen lassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Moukokos Vertrag in Dortmund endet am 30. Juni 2023. Obwohl ihm ein unterschriftsreifes Angebot des BVB zur Verlängerung vorliegen soll, zögert der Torjäger weiterhin und lässt damit Raum für Wechselspekulationen.