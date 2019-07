Young Boys Bern vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - alle Infos zur Übertragung des Testspiels

Eintracht Frankfurt testet in der Vorbereitung gegen die Young Boys Bern. Goal verrät Euch, wer die Partie heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

hat am Sonntag das Trainingslager am Thunersee in der bezogen. Im Rahmen der Vorbereitung wird der Bundesligist am Mittwoch (10. Juli) auch gegen die testen. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr in der Tissot Arena in Biel.

Ein Testspiel gegen DJK Bad Homburg hatte man am letzten Donnerstag bereits mit 14:0 gewonnen. Nun steht mit der Begegnung gegen den Schweizer Meister ein erster echter Gradmesser auf dem Programm.

Für Frankfurt-Trainer Adi Hütter handelt es sich dabei um ein ganz besonderes Duell, hatte er den Verein doch von 2015 bis 2018 selbst trainiert.

Wie präsentiert sich Eintracht Frankfurt gegen die Young Boys Bern? Goal liefert Euch alle Infos, wie Ihr das Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Young Boys Bern vs. Eintracht Frankfurt: Die Details zum Testspiel in der Übersicht

Duell Young Boys Bern vs. Eintracht Frankfurt Datum Mittwoch, 10. Juli 2019 | 20 Uhr Ort Tissot Arena, Biel (Schweiz) Zuschauer 5.200 Plätze

Young Boys Bern vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen - geht das?

Sport 1 wird die Begegnung zwischen den Young Boys Bern und Eintracht Frankfurt am Mittwoch live und in voller Länge im Free-TV zeigen.

Bereits um 19.55 Uhr geht der Sender live und liefert Euch alle wichtigen Informationen zur Partie.

Um auch garantiert keinen Vorbericht zu verpassen, solltet Ihr daher schon fünf Minuten vor dem Anstoß einschalten.

Young Boys Bern vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM schauen

Darüber hinaus bietet Euch Sport 1 auch die Möglichkeit, die gesamte Übertragung auf der Internetseite des Senders zu verfolgen. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Die Bilder sind dabei die gleichen wie bei der TV-Übertragung, auch der Kommentar ist identisch. Das 24-Stunden-Streaming-Angebot des Senders steht dabei kostenlos zur Verfügung.

Wird Young Boys Bern vs. Eintracht Frankfurt auch bei DAZN übertragen?

Nein, das Aufeinandertreffen zwischen den Young Boys Bern und Eintracht Frankfurt wird nicht bei DAZN übertragen.

Neben den -Highlights gehören auch die Spiele von , der und sowie die Duelle in der und zum Angebot von DAZN.

Um jedoch auf die LIVE-STREAMS zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. Mit einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr den Streamingdienst aber zunächst vier Wochen kostenlos testen.

Danach zahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und könnt das Abo problemlos kündigen, wenn Euch das Angebot eines Tages nicht mehr zusagen sollte.

In einer stets aktuellen Übersicht findet Ihr alle LIVE-STREAMS von DAZN auf einen Blick.

Young Boys Bern vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen im Testspiel

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.