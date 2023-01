FC Bayern: Yann Sommer wechselt von Gladbach nach München

Schon seit Wochen war Yann Sommer ein Thema rund um den FC Bayern. Nun wechselt er als Neuer-Ersatz tatsächlich nach München.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat nach wochenlangen Spekulationen über einen Transfer Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach nun offiziell verpflichtet. Wie der Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, hat der Schweizer einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

WAS WURDE GESAGT? "Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren. Wir haben für diese Saison große Ziele, die wir erreichen wollen und haben deshalb Yann Sommer engagiert, den wir für einen der besten europäischen Torhüter halten", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Sommer ergänzte, er freue sich "auf die neue Aufgabe beim FC Bayern. Es ist ein großer Club mit Power, wir haben oft gegeneinander gespielt - ich weiß um die enorme Qualität und Strahlkraft dieses Vereins. Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein."

WAS IST DER HINTERGRUND? Sommer, dessen Kontrakt in Gladbach Ende Juni 2023 ausgelaufen wäre, kostet die Bayern Medienberichten zufolge acht Millionen Euro an Ablöse. Hinzu kommen könnten wohl noch Bonuszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Sommer ist beim FCB der Ersatz für den bis Saisonende verletzt ausfallenden Manuel Neuer. Ab der kommenden Spielzeit werden sich die beiden Keeper dann um den Status der Nummer eins bei den Münchenern streiten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sommer war 2014 vom FC Basel nach Gladbach gewechselt und ist seit Jahren einer der besten Torhüter der Bundesliga. Für die Fohlen hat der 34-Jährige insgesamt 335 Pflichtspiele absolviert.