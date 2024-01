Wüsten-Abenteuer für Jordan Henderson vorbei: Wechsel zu Ajax Amsterdam perfekt

Jordan Henderson hat sein Abenteuer in der Saudi Pro League nach einem halben Jahr beendet. Sein Wechsel von Al-Ettifaq zu Ajax Amsterdam ist perfekt.

WAS IST PASSIERT? Englands Nationalspieler Jordan Henderson hat sein Abenteuer in Saudi-Arabien wie erwartet beendet. Nach nur sechs Monaten löste der 33-Jährige seinen Vertrag bei Al-Ettifaq auf und wechselt zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei Ajax erhält der defensive Mittelfeldspieler und frühere Kapitän des FC Liverpool einen Vertrag bis 2026. Sein Wechsel in die Wüste für eine Ablöse von 14 Millionen Euro war im vergangenen Jahr wegen seines vorherigen Engagements für die Rechte in Saudi-Arabien diskriminierter Homosexueller einer der meistkritisierten Sommertransfers gewesen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir wollten einen erfahrenen Mittelfeldspieler mit Führungsqualitäten. Seine Verpflichtung bedeutet einen großen Qualitätsschub für unser Team. Sowohl auf als auch neben dem Platz ist ein Fußballer dieses Kalibers auch für die vielen jungen Spieler wichtig", sagte Amsterdams Trainer John van 't Schip.

WIE GEHT ES WEITER? Henderson, dessen Wechsel sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte, soll Ajax aus einer tiefen Krise helfen. Derzeit liegt der frühere Champions-League-Sieger nur auf Rang fünf - 23 Punkte hinter Tabellenführer PSV Eindhoven.