Heute steigt die Partie Wolverhampton vs. Manchester United. Doch wird die Premier League heute im TV und LIVE STREAM übertragen? GOAL bietet Infos.

Zum Jahreswechsel findet in der englischen Premier League der 18. Spieltag statt. Hierbei eröffnet die Begegnung Wolverhampton vs. Manchester United das Samstagsprogramm. Denn: Der Anpfiff im Molineux Stadium erfolgt um 13.30 Uhr.

Alle letzten drei Aufeinandertreffen Wolverhampton vs. Manchester United endeten mit Auswärtserfolgen. Hierbei setzten sich zunächst zweimal die seit dem Sommer von Erik ten Hag trainierten Red Devils durch. Danach gewannen die mittlerweile seit November von Julen Lopetegui betreuten Wolves im Old Trafford.

Allerdings gehen Wolverhampton und Manchester United mit zwei völlig unterschiedlichen Ausgangslagen in die diesmalige Auflage. Denn: Während sich die Hausherren in akuter Abstiegsgefahr befinden, kämpfen die Gäste um einen Champions-League-Startplatz.

Heute um 13.30 Uhr steigt in der englischen Premier League die Partie Wolverhampton vs. Manchester United. GOAL bietet Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE TICKER.

Wolverhampton vs. Manchester United: Wird die Premier League heute im TV und LIVE STREAM übertragen? – Die Eckdaten

Spiel: Wolverhampton Wanderers vs. Manchester United Datum: Samstag, 31. Dezember 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Molineux Stadium (Wolverhampton)

Wolverhampton vs. Manchester United: Wird die Premier League heute im TV und LIVE STREAM übertragen? – Die Ausstrahlung im TV

Die Ausstrahlungsrechte an der englischen Premier League berechtigen Sky dazu, alle Spiele exklusiv ins Haus zu liefern. Hierbei greift der Pay-TV-Sender auf etliche Kanäle zurück. Die Partie Wolverhampton vs. Manchester United läuft bei Sky Sport Premier League HD und bei Sky Sport Top Event (HD). Aber schreibt Euch nun die Kernfakten zur Übertragung aus dem Molineux Stadium auf:

Sender: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD) Berichterstattung ab: 13.20 Uhr

13.20 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

Wenn Ihr das Spiel zwischen den Wolves und den Red Devils mittels Fernseher mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Sport-Paket herum. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 20 Euro und einer Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Doch auf der Homepage des Bezahlanbieter werdet Ihr zu allen Details fündig.

Wolverhampton vs. Manchester United: Wird die Premier League heute im TV und LIVE STREAM übertragen? – Die Ausstrahlung im STREAM

Außerdem könnt Ihr Euch die Partie Wolverhampton vs. Manchester United online anschauen. Denn: Sky zeigt sein vollzähliges Portfolio zusätzlich im LIVE STREAM. Hierbei erstreckt sich das Angebot auf zwei Optionen.

Getty Images

Wolverhampton – Manchester United im LIVE-STREAM über Sky Go

Mit der Ersten davon, Sky Go, erfolgt die Bedienung im Handumdrehen. Denn: Ihr müsst praktisch nur den Login tätigen. Allerdings müsst Ihr nach dem Vertragsabschluss etwas auf die Aktivierung warten. Bei einer heutigen Buchung müsst Ihr es wahrscheinlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

Mit WOW die Premier League im LIVE-STREAM schauen: Wolverhampton gegen Manchester United

WOW, das früher Sky Ticket hieß, sieht eine sofortige Freischaltung vor. Obendrein ist keine Bindung erforderlich. Wir empfehlen Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Hiermit könnt Ihr Euch das gesamte Sportprogramm mit zwei Endgeräten ansehen. Fußballliebhaber können zusätzlich die Bundesliga und die 2. Bundesliga sowie den DFB-Pokal mitverfolgen. Dazu kommen die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 und die PGA Tour.

Wolverhampton vs. Manchester United: Wird die Premier League heute im TV und LIVE STREAM übertragen? – Der LIVE TICKER

Zudem bietet Euch GOAL seinen LIVE TICKER an. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen relevanten Ereignissen in der Partie Wolverhampton vs. Manchester United im Bilde. Hierfür erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Wolverhampton vs. Manchester United: Wird die Premier League heute im TV und LIVE STREAM übertragen?

Im Pay-TV: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL

Wolverhampton vs. Manchester United: Die Aufstellungen zur Premier League

Aufstellung Wolverhampton: Sa - Semedo, Collins, Kilman, Bueno - Nunes, Neves, Moutinho - Hwang, Costa, Podence. - Trainer: Lopetegui.

Aufstellung ManUnited: de Gea - Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia - Casemiro, Eriksen - Antony, Bruno Fernandes, Garnacho - Martial. - Trainer: ten Hag.