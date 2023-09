João Palhinha wechselt nicht zum FC Bayern: An diesem Spieler scheiterte wohl der Transfer

Palhinha sollte die von Tuchel geforderte neue "Holding Six" sein. Doch weil Fulham keinen Ersatz fand, scheiterte der Transfer.

WAS IST PASSIERT? Der in letzter Minute geplatzte Wechsel von Mittelfeldspieler João Palhinha zum FC Bayern München scheiterte wohl an einer Entscheidung von Manchester Uniteds Scott McTominay.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wollte Palhinhas Klub FC Fulham kurzfristig noch McTominay als Ersatz für den Portugiesen verpflichten. Der United-Profi sagte jedoch ab - und Fulham wollte Palhinha ohne adäquaten Nachfolger nicht zu Bayern ziehen lassen.

Laut Sport1 hatte Palhinha am Freitagnachmittag bereits den Medizincheck in München absolviert. Letztlich musste der 28-Jährige dann aber doch zurück nach London reisen.

Indes wurde McTominay kurioserweise zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Schotte ist ein ähnlicher Spielertyp wie Palhinha und hätte ebenfalls in das Wunschprofil von FCB-Trainer Thomas Tuchel für einen defensiv orientierten Sechser gepasst.

WIE GEHT ES WEITER? Bayern muss nun ohne die angepeilte Verstärkung in der Mittelfeldzentrale auskommen, seit dem 1. September um 18 Uhr könnte man nur noch derzeit vertragslose Spieler theoretisch verpflichten.

Palhinha indes bleibt nun voraussichtlich doch bei Fulham. Sein Vertrag dort ist noch bis 2027 datiert.