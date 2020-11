VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft das Freitagsspiel live

Das Nordderby eröffnet am Freitagabend den 9. Spieltag! Wolfsburg empfängt Bremen und Ihr könnt live zusehen. Goal erklärt Euch, wo das geht.

Auftakt zum 9. Spieltag der ! Der trifft heute Abend auf , angestoßen wird um 20.30 Uhr in der Wolfsburger Volkswagen Arena.

Eine Woche nach dem Punktgewinn der Bremer bei Tabellenführer Bayern München will das Team von Trainer Florian Kohfeldt den Schwung mitnehmen. In Wolfsburg trifft das Team jedoch auf die einzig noch ungeschlagene Mannschaft der Liga.

Nach fünf 1:1-Unentschieden in Folge könnte Werder Bremen mit einem deutlichen Sieg sogar die Europapokalplätze erreichen und die Wolfsburger vom sechsten Rang verdrängen.

Wolfsburg gegen Bremen wird heute Abend live übertragen! In diesem Artikel lest Ihr, wo das Freitagsspiel am TV und im LIVE-STREAM läuft. Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Die Daten zum Freitagsspiel

Duell VfL Wolfsburg - Werder Bremen Datum Freitag, 27. November, 20.30 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Hier läuft das Freitagsspiel heute im LIVE-STREAM

Erfahrene Fans der Bundesliga werden es bereits wissen: Die Spiele der diesjährigen Saison werden aufgeteilt bei Sky und DAZN gezeigt. Doch welcher dieser beiden Anbieter zeigt heute Abend das Freitagsspiel?

Wolfsburg vs. Werder Bremen: Die Bundesliga heute Abend im LIVE-STREAM schauen

Die Antwort ist eindeutig: Der Streaming-Dienst DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte. Wolfsburg gegen Bremen läuft heute Abend ausschließlich bei DAZN im LIVE-STREAM.

Los geht's mit den Vorberichten um 20.15 Uhr - Moderator Daniel Herzog stimmt Euch auf die Partie ein. Pünktlich zum Anpfiff um 20.30 Uhr, übernehmen Kommentator Freddy Harder und Experte Sebastian Kneißl das Mikrofon.

Den LIVE-STREAM können alle Abonnenten auf diversen Geräten abspielen. Ladet Euch dafür die DAZN-App auf das Smartphone oder Tablet, oder loggt Euch via Browser am Laptop oder PC ein!

Wolfsburg vs. Bremen: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN umsonst

Ihr habt noch kein Abonnement bei DAZN? Umso besser! Der erste Monat nach der Anmeldung ist nämlich vollkommen kostenlos. Trotzdem habt Ihr im Gratismonat einen vollständigen Zugang zum Portal, also auch zu Wolfsburg gegen Bremen.

Erst nach Ablauf der ersten 30 Tage wird eine Gebühr für das Abonnement fällig. Dann kostet DAZN 11,99 Euro pro Monat. Im Jahresabo kommt Ihr umgerechnet etwas günstiger weg, hier zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro.

Wer nach dem Probemonat nicht überzeugt ist, kann auch wieder kostenlos kündigen. Hier gibt's alle weiteren Details zu den Konditionen bei DAZN.



VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Hier läuft das Freitagsspiel heute im LIVE-STREAM

DAZN ist der exklusive Anbieter der heutigen Begegnung. Damit steht auch fest, dass Pay-TV-Sender Sky das Spiel nicht im Programm hat. Im Free-TV ist Wolfsburg gegen Bremen ebenfalls nicht zu sehen.

Es gibt jedoch die Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN am Smart-TV abzuspielen und somit das Duell gemütlich von der Couch aus zu schauen!

Dazu müsst Ihr lediglich die DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren und Euch mit Eurem Abo einloggen. Stellt dafür sicher, dass Euer Fernseher eine stabile Internetverbindung hat.

Wer noch kein DAZN-Abo besitzt, findet hier nochmals alle Informationen zur Anmeldung.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: DAZN zeigt die Highlights

DAZN hat sich ein großes Rechtepaket an der Bundesliga gesichert und zeigt nicht nur Live-Spiele, sondern auch die Highlights aller Begegnungen 40 Minuten nach Abpfiff.

Die besten Szenen von Wolfsburg gegen Bremen könnt Ihr also schon kurz nach dem Schlusspfiff auf der Plattform abrufen. Wem die Highlights nicht reichen, findet dort auch das komplette Re-Live des Spiels.

Voraussetzung für die beiden Videos ist jedoch erneut das DAZN-Abonnement. Welches Programm Euch mit dem Abo zur Verfügung steht, lest Ihr hier.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden gegen 19.30 Uhr offiziell verkündet.

Sobald das passiert ist, findet Ihr sie hier!

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen: Goal informiert Euch per LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal beim Spiel vertreten und berichtet via LIVE-TICKER vom Geschehen. Hier werden alle wichtigen Szenen im Minutentakt geschildert.

Zudem bekommt Ihr dort spannende Analysen und Statistiken präsentiert, womit sich der TICKER auch als Ergänzung zum LIVE-STREAM eignet. Klickt Euch hier direkt dorthin!

