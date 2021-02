Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur heute live: Die Europa League im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen, Highlights und Co.

Der Wolfsberger AC empfängt Tottenham Hotspur in Budapest. Das Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa League heute live im TV und LIVE-STREAM.

Auch die Partie zwischen dem Wolfsberger AC und Tottenham Hotspur wurde wegen der Einreise-Beschränkungen verlegt und findet deswegen in Budapest statt. Für den sechsten der österreichischen Bundesliga ist das sicherlich ein kleiner Nachteil, wollen die Wolfsberger doch die Sensation gegen den Vertreter der Premier League schaffen.

Tottenham Hotspur ist zur Zeit alles andere als gut aufgelegt. Die Mannschaft von Jose Mourinho verlor fünf der letzten sechs Pflichtspiele, darunter die 0:3-Niederlage gegen den Erzrivalen Pep Guardiola und dessen Manchester City. Die Londoner sind damit auf den neunten Platz in der Tabelle zurückgefallen und die erneute Qualifikation ist in weite Ferne gerückt.

Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur heute live: So seht Ihr das Sechzehntelfinale der Europa League im TV und LIVE-STREAM.

Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur: Das Sechzehntelfinale der Europa League im Überblick

Wettbewerb Sechzehntelfinale, Europa League Begegnung Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur Ort Ferenc-Puskas-Stadion (alt), Budapest Anpfiff Donnerstag, 18.02.2021, 18.55 Uhr

Wolfsberger AC vs. Tottenham Hotspur heute live: Das Sechzehntelfinale der Europa League im LIVE-STREAM und TV

Das Spiel aus Budapest wird im österreichischen Privat-Sender Puls 4 übertragen. Dieser ist allerdings nur für Einwohner von Österreich zu empfangen. Außerhalb der Republik kann man den Kanal nicht empfangen. Wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur heute live: Das Sechzehntelfinale der Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Partie zwischen den Österreichern und den Engländern live in seinem Programm. Mit dem Gratismonat des Anbieters könnt Ihr als Neukunden das Angebot in den ersten 30 Tagen sogar völlig kostenfrei nutzen. Alle Informationen zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier.

Nach Ablauf der 30 Tage kostet ein Jahresabonnement bei DAZN 119,99 Euro (etwa 10 Euro monatlich) oder 11,99 Euro im flexibleren Monatsabo. Der Dienst hat nicht nur internationalen Spitzenfußball (La Liga, Ligue 1, Serie A) im Programm, sondern auch viele andere Sportarten wie Tennis, NBA-Basketball und Eishockey, dazu exklusive Live-Sport-Events.

Um DAZN nutzen zu können, ist nach der Anmeldung der Download der App nötig, über die man die LIVE-STREAMs auf bis zu sechs verschiedenen Geräten sehen kann. Die App ist für Android- und Apple-Geräte verfügbar (Link zum Download hinter dem jeweiligen Betriebssystem). Weitere Informationen findet Ihr hier.

Wolfsberger AC vs. Tottenham Hotspur heute live: Das Sechzehntelfinale der Europa League im TV mit DAZN

Selbstverständlich kann man den LIVE-STREAM von DAZN auch auf dem TV im eigenen Wohnzimmer sehen. Auf einem Smart-TV, der mit dem Internet verbunden ist, lässt sich die DAZN-App ganz einfach - wie oben beschrieben - installieren. Auf einem regulären TV kann man DAZN ebenfalls sehen, indem man zum Beispiel eine Spielekonsole oder einen Laptop mit den Gerät verbindet. Eine Anleitung dazu findet Ihr hier.

Ferserl ➡️ Ferserl ➡️ Schuss ➡️ Tor ☄️

Das Tor von Dejan Joveljic steht in der Auswahl zum Tor der Runde von @SkySportAustria 🙌🏻

Hier geht‘s zum Voting 👉🏻 https://t.co/7EA2E9kxWr pic.twitter.com/kGvaivyl5F — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) February 15, 2021

Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur: Die Highlights und Re-Live bei DAZN

Ungefähr 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie stellt DAZN eine Zusammenfassung mit allen Highlights der gestreamten Spiele (und aller Bundesligapartien) auf seiner Plattform für seine Abonnenten zu Verfügung. Außerdem hat man als Kunde die Möglichkeit die gesamte Partie noch einmal im Re-Live zu sehen, falls man das Spiel verpasst hat.

Wolfsberger AC vs. Tottenham Hotspur: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr den LIVE-STREAM nicht sehen könnt, gibt es für Euch eine interessante Alternative für Euch über alle Ereignisse auf dem Spielfeld trotzdem informiert zu werden. Mit unseren LIVE-TICKER seid Ihr immer auf Höhe des Geschehens. Schaut mal vorbei!

Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur: Die Aufstellungen

Am Spieltag veröffentlichen wir an dieser Stelle etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Speichert Euch also am besten diesen Artikel und kommt am Spieltag nochmal hier vorbei!