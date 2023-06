Oliver Glasner verlässt Eintracht Frankfurt nach dem DFB-Pokal-Finale. Doch wohin wechselt der erfolgreiche Österreicher?

Nach knapp zwei Jahren endet heute die kurze aber auch erfolgreiche Ära von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt. Der 48 Jahre alte Österreicher betreut die Hessen im DFB-Pokal-Endspiel gegen RB Leipzig vorerst letztmals. Glasner und die Eintracht gaben im Mai bekannt, dass sich der gemeinsame Weg nach dieser Saison - ein Jahr vor Ablauf des Vertrages - trennen wird.

In seiner ersten Saison führte Glasner das Team sensationell zum Sieg in der Europa League und damit in die Champions League 2022/23. Dort erreichte der Bundesligist als Gruppenzweiter das Achtelfinale.

Die gerade zu Ende gegangene Bundesliga-Saison beendeten die Hessen nach einer schwachen Rückrunde als Siebter, was die Qualifikation zur nächstjährigen Conference League bedeutet. Gewinnt Frankfurt heute das Endspiel um den DFB-Pokal, bedeutet das sogar einen Startplatz für die Europa League. Dennoch muss Glasner die Hessen verlassen.

Oliver Glasner ist sicherlich ein begehrter Trainer. Doch wo wird er in Zukunft als Trainer tätig sein?

Wohin wechselt Oliver Glasner?

Welchen Verein Glasner in der kommenden Saison trainieren wird, ist noch nicht klar. Verlassen wird er die Eintracht aber auf jeden Fall. Mit einer kurzfristigen Entscheidung ist nicht zu rechnen.

Wohin wechselt Oliver Glasner? - Die Gerüchte

Nach der Bekanntgabe, dass sich die Eintracht und Glasner zum Saisonende trennen werden, sprang das Gerüchtekarussell um seine Person schnell an.

So soll er bei den Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur und FC Chelsea hoch im Kurs gestanden haben. Chelsea hat mittlerweile mit Maurizio Pochettino einen neuen Trainer gefunden, bei den Spurs deutet viel auf Ange Postecoglou (Glasgow Rangers) als neuen Trainer hin.

Ein erneutes Engagement in der Bundesliga scheint für Glasner ausgeschlossen. Jedenfalls sind die Topvereine sind derzeit nicht auf Trainersuche. Interessanter könnte ein Wechsel zu einem Verein der Primera Division oder Serie A sein.

Oliver Glasner: Seine Karriere als Trainer