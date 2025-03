Der FC Liverpool empfängt am Dienstag in der Champions League PSG. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden in dieser Woche die Rückspiele des Achtelfinales statt. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Dienstag (11. März) mit Paris Saint-Germain zu tun. Der Anstoß der Partie erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Anfield als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Reds und PSG. Vor sechs Tagen feierte der FC Liverpool im Hinspiel bei Paris Saint-Germain ein 1:0.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain (PSG) im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain (PSG), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Liverpool – Paris Saint-Germain Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Rückspiele Datum Dienstag, 11. März 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Anfield (Liverpool)

Wo wird FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain (PSG) heute im Live Stream und live im TV gezeigt / übertragen?

FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain (PSG) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

FC Liverpool News

Der FC Liverpool geht mit einem knappen Vorsprung ins Heimspiel gegen Paris Saint-Germain.

Die Mannschaft von Arne Slot hatte sieben ihrer acht Partien in der Ligaphase für sich entschieden.

Hierbei war der einzige Punktverlust zum Abschluss mit einem 2:3 bei der PSV Eindhoven zustande gekommen.

Zuvor hatten die Reds etwa ab Ende November ein 2:0 gegen Real Madrid, ein 1:0 in Girona sowie ein 2:1 gegen den OSC Lille eingefädelt.

Die Aufstellung vom FC Liverpool:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

PSG-News

Paris Saint-Germain hatte die Ligaphase mit 13 Zählern auf dem 15. Platz beendet.

Hierbei hatte die Elf von Luis Enrique von Anfang Oktober bis Ende November insgesamt einen von zwölf möglichen Punkten mitgenommen.

Anschließend hatte sie ein 3:0 in Salzburg, ein 4:2 gegen Manchester City sowie ein 4:1 in Stuttgart eingefädelt.

Im Playoff zur K.-o.-Phase hatte sich PSG im innerfranzösischen Duell gegen Stade Brest mit einem Gesamtscore von 10:0 durchgesetzt.

Die Aufstellung von PSG:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege FC Liverpool 3 Siege Paris Saint-Germain 2 Unentschieden 0 Letztes Duell Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool 0:1 (Champions League, 5. März 2025)

FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain (PSG) live anschauen: Nützliche Links