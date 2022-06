Deutschland trifft heute in der Nations League auf Italien. Aber wo wird gespielt? GOAL hat die Infos zum Stadion.

Der 4. Spieltag der Nations-League-Gruppenphase hält mit der Partie Deutschland gegen Italien einen echten Klassiker bereit. Anstoß ist heute um 20.45 Uhr. GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Austragungsort bzw. Stadion gesammelt und für Euch zusammengefasst.

Auf die deutsche Nationalmannschaft und Trainer Hansi Flick wartet das vierte Spiel innerhalb von nur zehn Tagen, bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht. Gegner am heutigen Dienstag ist die Auswahl Italiens, gegen die es in der ersten Begegnung in Bologna zu einem 1:1 reichte.

Auch in den darauffolgenden Partien gegen England (1:1) und Ungarn (1:1) gelang kein Dreier. Somit steht die DFB-Elf nach drei von sechs Partien auf dem dritten Rang ihrer Gruppe. Ein Sieg gegen Italien wäre gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenspitze, sollte Ungarn nicht erneut gegen England gewinnen.

Das Länderspiel von Deutschland gegen Italien markiert den Abschluss der Saison 2021/22. Doch in welchem Stadion wird eigentlich gespielt? GOAL hat die Infos gesammelt.

Wo spielt Deutschland heute gegen Italien? Alle Infos zum Stadion - Die Übersicht zum Spiel

Begegnung: Deutschland vs. Italien

Wettbewerb: Nations League, 4. Spieltag

Datum: 14. Juni 2022 (heute), 20.45 Uhr

Austragungsort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Wo spielt Deutschland heute gegen Italien? Alle Infos zum Borussia-Park in Mönchengladbach

Austragungsort des Länderspiels ist der Borussia-Park in Mönchengladbach. Das Stadion befindet sich im Westen der Stadt, knapp sechs Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt und wurde im Jahr 2004 eröffnet.

Im Ligabetrieb ist es die Heimat des Traditionsklubs Borussia Mönchengladbach und bietet bei Bundesliga-Spielen Platz für ca. 54.000 Fans. Bei internationalen Spielen liegt die Kapazität bei etwas mehr als 46.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Wo spielt Deutschland heute gegen Italien? Die bisherigen Länderspiele im Borussia Park

Für Auftritte der deutschen Nationalmannschaft war der Borussia-Park bislang ein gutes Pflaster. Insgesamt sieben Begegnungen trug die DFB-Auswahl in der Arena aus, das Match gegen Italien wird demzufolge das achte Spiel sein.

Lediglich eine der sieben Partien ging verloren, im März 2011 hatte man beim 1:2 im Testspiel gegen Australien das Nachsehen. Darüber hinaus gelangen vier Siege und zwei Remis, zuletzt wurde Weißrussland im November 2019 mit 4:0 abgefertigt.

Wo spielt Deutschland heute gegen Italien? Das Spiel im Borussia Park live im ZDF verfolgen

Übertragungspartner ist am heutigen Abend das ZDF, dort wird das Kräftemessen live zu sehen sein. Anstoß ist um 20.45 Uhr, ab 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker.

Ihr könnt das Spiel sowohl via TV als auch via LIVE-STREAM verfolgen. Zweiteren findet Ihr auf der Website der ZDF-Mediathek oder in der entsprechenden App, eine Anmeldung oder der Abschluss eines Abonnements sind dafür nicht notwendig.

Wo spielt Deutschland heute gegen Italien? Der aktuelle Stand in der Gruppe

Nation Punktzahl Tordifferenz Italien 5 +1 Ungarn 4 0 Deutschland 3 0 England 2 -1

Wo spielt Deutschland heute gegen Italien? LIVE-TICKER und Highlights zum Spiel im Borussia-Park

Solltet Ihr die Partie nicht live schauen können, wollt aber unbedingt auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zu Deutschland gegen Italien.

Dort versorgen wir Euch mit den wichtigsten Infos zur Begegnung. Wollt Ihr im Anschluss an die Begegnung zudem einen Blick in die Highlights werfen, schaut auf YouTube oder der ZDF-Website vorbei - dort solltet Ihr fündig werden.