Galatasaray bei Manchester United im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Am zweiten Spieltag der Champions League tritt Manchester United gegen Galatasaray an. Wo wird das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

In der Champions League-Saison 2023/24 steht der zweite Spieltag der Gruppenphase an. Dabei bekommt es Manchester United am Dienstag (3. Oktober) mit Galatasaray aus Istanbul zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens in der Gruppe A erfolgt um 21 Uhr.

Im Old Trafford erwarten die Red Devils die Gäste aus der Türkei und wollen es nun besser machen als noch zum Auftakt: Im ersten Spiel unterlag United bei Bayern München 3:4. Gala holte nach einem 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen den FC Kopenhagen beim 2:2 immerhin noch einen Punkt.

GOAL sagt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester United vs. Galatasaray im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Manchester United vs. Galatasaray: Die Fakten

Spiel Manchester United – Galatasaray Wettbewerb Champions League, Gruppe A, 2. Spieltag Datum Dienstag, 3. Oktober 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Old Trafford (Manchester, England)

Manchester United vs. Galatasaray im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Champions League heute

Manchester United vs. Galatasaray im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

United-News

Manchester United kassierte im Auftaktspiel der Gruppe A beim FC Bayern München eine 3:4-Niederlage.

In der Liga läuft es für die Red Devils auch nicht viel besser, nach dem 0:1 am Wochenende gegen Crystal Palace befinden sie sich wieder im Krisenmodus, denn aktuell belegen sie nur den zehnten Platz in der Premier League.

Die Aufstellung von Manchester United

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Galatasaray-News

Galatasaray kam im ersten CL-Gruppenspiel nach einem 0:2-Rückstand gegen den FC Kopenhagen noch zu einem 2:2-Unentschieden.

In der Liga ist das Team von Trainer Okan Buruk nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen - und doch nicht Tabellenführer. Nur zum Auftakt bei Kayserispor gab es ein 0:0, danach folgten ausschließlich Siege in der Süper Lig. Fenerbahce ist im Klassement mit einer perfekten Bilanz allerdings noch zwei Punkte besser.

Die Aufstellung von Galatasaray:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

