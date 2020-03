Wo kommt / läuft PSG vs. BVB heute im TV und LIVE-STREAM? Champions League live sehen

Borussia Dortmund zu Gast in Frankreich: Kann der BVB das 2:1 im Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain über die Runden bringen?

Geht die Haaland-Show in der weiter? Heute steht das Rückspiel des Achtelfinales der Champions League in Paris an, PSG gegen BVB, Anstoß ist um 21 Uhr im Prinzenpark.

Im Hinspiel setzte sich die Borussia nach einem Doppelpack von Erling Haaland mit 2:1 gegen den französischen Vertreter durch. Superstar Neymar erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich und das enorm wichtige Auswärtstor für die Pariser.

Ein 1:0 heute würde schon reichen, um Dortmund aus dem Wettbewerb zu kegeln. PSG-Trainer Thomas Tuchel benötigt diesen Sieg unbedingt, ansonsten könnte seine Arbeit in der Stadt der Liebe ein jähes Ende finden.

Mehr Teams

Beide Teams konnten ihre Generalprobe vor dem Rückspiel erfolgreich bestreiten: Während PSG im französischen Pokalwettbewerb (Coupe de France) mit 5:1 vom Platz fegte (Tore von Mbappe (3), Neymar und Sarabia), gewann Dortmund das Spitzenspiel der gegen Mönchengladbach durch die Tore von Hazard und Hakimi knapp mit 2:1.

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Daten zur Partie

Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spiel: -

- Datum: 11. März 2020

11. März 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Prinzenpark

Prinzenpark Schiedsrichter: Anthony Taylor ( )

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute live: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Sky Sport und DAZN teilen sich die Übertragungsrechte für die Champions Leauge 2019/20, was bedeutet, dass es die Königsklasse dieses Jahr nicht im Free-TV zu sehen gibt.

Goal erklärt euch, wie ihr das Spiel über die beiden oben genannten Dienste live und in voller Länge sehen könnt.

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute live im TV?

Die Aufteilung der Übertragungsrechte für die Champions League 2019/20 ist relativ komplex. Wir haben einen Artikel für euch parat, in dem die Verteilung der Übertragungsrechte detailliert beschrieben wird.

Sky besitzt das exklusive Übertragungsrecht für alle Rückspiele im Achtelfinale der Champions League mit deutscher Beteiligung, sprich, auch für das Spiel heute zwischen Paris und Dortmund.

DAZN hingegen überträgt das Parallelspiel zwischen dem und .

Um PSG vs. BVB heute live sehen zu können, müsst ihr Sky Sport abonniert haben. Auf Sky Sport 2 HD ist Kai Dittmann ab 21 Uhr Euer Kommentator aus einem leeren Prinzenpark in Paris.

Aufgrund des Coronavirus sind heute Abend keine Fans im Stadion erlaubt.

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute im LIVE-STREAM?

Falls Ihr keinen Fernseher zur Vefügung habt oder gerade unterwegs seid, gibt es auch die Möglichkeit, PSG gegen BVB im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Sky bietet mit Sky Go und Sky Ticket zwei Varianten an, um das Top-Spiel zu streamen. Sky Go habt Ihr automatisch, wenn ihr das normale Sky-Paket abonniert habt.

Sky Ticket hingegen kann auch von Nicht-Sky-Kunden gebucht werden, ohne ein langfristiges Abonnement abzuschließen.

Das Programm von Sky ist für alle Plattformen das Gleiche.

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute live? Hightlights und Re-Live auf DAZN

Wenn Ihr keine Zeit hattet, die Königsklasse live zu sehen, könnt Ihr auf DAZN nur wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights von PSG vs. BVB sehen oder Euch das Spiel im Re-Live gönnen.

Uli Hebel ist ab 23.40 Uhr am Mikrofon und kommentiert das Spiel für alle Nachtaktiven unter Euch.

Um DAZN nutzen zu können, müsst ihr ein Abo abgeschlossen haben. Praktisch hier ist, dass ihr das Angebot von DAZN zuerst einen Monat lang kostenlos testen könnt.

Danach kostet der Streamingdienst aus Ismaning 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr, die letzte Option kostet umgerechnet also nur einen Zehner monatlich.

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute im LIVE-TICKER?

Falls Ihr weder Sky noch DAZN abonniert habt, haben wir von Goal mit unserem LIVE-TICKER zu PSG vs. BVB die optimale Lösung für Euch.

Dort bekommt Ihr alle Tore, Karten und spannenden Szenen rund um das Achtelfinale fast in Echtzeit geliefert und könnt mit Eurem Lieblingsteam mitfiebern.

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute live: Mbappe krank?

Möglicherweise müssen die Franzosen auf Superstar Kylian Mbappe verzichten, der Stürmer verpasste das Abschlusstraining, weil er krank war - sein Einsatz heute ist fraglich.

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute live: Bisherige Duelle

Das Spiel Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund gab es bisher nur dreimal. Zum einen das Hinspiel in der Champions League, welches Dortmund bekanntermaßen 2:1 gewinnen konnte. Zum anderen traf man in der Saison 2010/11 in der Gruppenphase der aufeinander. Damals war Paris noch nicht mit Geldgebern aus dem Nahen Osten gesegnet. Beide Duelle endeten unentschieden (0:0,1:1)

Wo kommt / läuft PSG gegen BVB heute live? Alle Übertragungsmöglichkeiten auf einen Blick