Die WM ist die größte Bühne der Fußballwelt. Kein Wunder, dass Turnier für Turnier alle Augen auf Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gerichtet waren. Die beiden Weltstars nahmen mit ihren Nationen Portugal und Argentinien auch an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil.

GOAL wirft einen Blick auf die WM-Bilanz der beiden Ikonen Ronaldo und Messi.

Wie viele Tore hat Cristiano Ronaldo bei der WM geschossen?

Cristiano Ronaldo absolvierte in Nordamerika bereits seine sechste WM. Seine Premiere feierte der er im Jahr 2006 in Deutschland. Der damals 21-Jährige stand bei fünf von sieben Spielen Portugals in der Startelf, erzielte aber nur ein einziges Tor. Gegen den Iran traf er in der 80. Minute zum 2:0-Endstand.

Ebenfalls nur ein Treffer gelang ihm vier Jahre später bei der WM 2010 in Südafrika. Ronaldo, mittlerweile Kapitän der Nationalmannschaft, traf beim 7:0 gegen Nordkorea. Gegen die Elfenbeinküste, Brasilien und Spanien blieben Portugal und CR7 aber torlos. Im Achtelfinale war gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss.

Cristiano Ronaldo: Seine WM-Tore im Überblick

WM 2006 1 WM 2010 1 WM 2014 1 WM 2018 4 WM 2022 1 WM 2026 3 GESAMT 11

Bei der WM 2014 in Brasilien scheiterte Portugal in der Vorrunde, Ronaldo erzielte erneut einen Treffer, gegen Ghana traf er zum 2:1-Siegtreffer.

Dann also das Turnier in Russland. Nach mageren drei Treffern in zwölf Jahren bei der WM drehte Ronaldo im Auftaktspiel gegen Spanien auf und erzielte beim 3:3 alle drei Tore – das dritte zum Ausgleich mit einem fulminanten Freistoß. Zudem gelang dem 33-Jährigen im zweiten Gruppenspiel gegen Marokko mit einem Kopfball der Siegtreffer für seine Farben. In den verbliebenen Partien gegen den Iran (1:1) und Uruguay (1:2) blieb Ronaldo schließlich torlos.

Bei der WM 2022 gelang Ronaldo beim 3:2-Sieg gegen Ghana zum Start das erste Tor der Portugiesen, anschließend blieb der 37-Jährige ohne Treffer. Bei der laufenden WM 2026 hat CR7 gegen Usbekistan doppelt zuschlagen und im Sechzehntelfinale gegen Kroatien per Elfmeter eingenetzt. Im Achtelfinale schied er gegen Spanien aus, woraufhin er das Ende seiner WM-Karriere bestätigte.

Somit hat Ronaldo insgesamt elf WM-Treffer erzielt. Mehr Infos zu Ronaldo Bilanz findet Ihr hier.

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Wie viele Tore hat Lionel Messi bei der WM geschossen?

Lionel Messis WM-Historie begann ebenfalls im Jahr 2006. Der Torjäger war beim Turnier in Deutschland allerdings nur Ersatz und spielte nur einmal von Beginn an. Ein Tor gelang ihm dennoch: Gegen Serbien trug er sich beim fulminanten 6:0 der Albiceleste in die Torschützenliste ein.

Vier Jahre später zog er nach vier Siegen mit Argentinien ins Achtelfinale ein, wo gegen Deutschland Schluss war. Messi traf in Südafrika dreimal, gegen Südkorea doppelt und einmal im Achtelfinale gegen Mexiko.

Lionel Messi: Seine WM-Tore im Überblick

WM 2006 1 WM 2010 0 WM 2014 4 WM 2018 1 WM 2022 7 WM 2026 8 GESAMT 21

2014 führte er sein Land als Kapitän zum Turnier nach Brasilien. Messi war der überragende Mann, in der Vorrunde traf er gleich viermal. Bitter aus seiner Sicht: Im Finale zerstörte Mario Götze seinen großen Traum vom Titel.

In Russland verschoss Messi gegen Island einen Elfmeter, schlug aber dann im dritten Gruppenspiel gegen Nigeria zu. La Pulga sorgte dabei für den Treffer zum 1:0 (Endstand: 2:1). Im Achtelfinale gegen Frankreich war für Messi und Co. Endstation, ein Treffer gelang ihm nicht.

Bei der WM 2022 in Katar traf Messi zweimal in der Gruppenphase (gegen Saudi-Arabien und Mexiko). Im Achtelfinale beim 2:1-Sieg gegen Australien brachte der Superstar seine Albiceleste dann mit dem Führungstor auf Kurs. Im Viertelfinale gegen die Niederlande traf La Pulga vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 2:0 für seine Farben und ebenfalls vom Punkt netzte er im Semifinale gegen Kroatien zum 1:0 für die Albiceleste.

Im Endspiel gegen Frankreich gelang ihm dann auch per Strafstoß das Führungstor für Argentinien. In der Verlängerung traf Messi schließlich zum 3:2.

Bei der WM 2026 steht er schon nach dem Achtelfinale bei stolzen acht Toren - erst ein Dreierpack gegen Algerien, dann ein Doppelpack gegen Österreich. Gegen Jordanien, Kap Verde und Ägypten traf er jeweils einmal. Dafür blieb er im Viertelfinale gegen die Schweiz, im Halbfinale gegen England und im Finale gegen Spanien jeweils glücklos.

Messi traf also insgesamt bei Weltmeisterschaften 21-mal, hat damit Miroslav Klose (16) überholt und ist zwischenzeitlich zum Rekordtorschützen bei WM-Endrunden avanciert. Am Ende zog Kylian Mbappe (22) aber an ihm vorbei. Mehr Infos zu Messis WM-Bilanz findet Ihr hier.

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Cristiano Ronaldo und Lionel Messi: Die direkten WM-Duelle

Bei einer WM trafen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nie aufeinander. Beim Turnier in Russland hätte dies erstmals passieren können. Im WM-Viertelfinale hätte Portugal (bei einem Sieg über Uruguay) gegen Argentinien gespielt, hätte die Albiceleste Frankreich aus dem Turnier gekegelt.

Im Nationaldress standen sich Ronaldo und Messi bisher zweimal direkt gegenüber. In einem Freundschaftsspiel im Februar 2011 besiegte die Albiceleste die Europäer in Genf mit 2:1. Sowohl Messi als auch Ronaldo trafen.

Dreieinhalb Jahre später stieg im Old Trafford erneut ein Freundschaftsspiel. Messi und Ronaldo führten ihre Teams als Kapitäne aufs Feld, Portugal gewann mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte der Dortmunder Raphael Guerreiro.

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Der statistische Vergleich der Trefferquote von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bei Weltmeisterschaften illustriert die bemerkenswerte Dominanz beider Ausnahmespieler über viele Jahre hinweg. Ihre Leistungen auf der größten Bühne des Weltfußballs prägen bis heute Diskussionen unter Fans und Experten gleichermaßen. Wer die Vergleiche historischer Bestmarken verfolgt und auch bei aktuellen Länderspielen oder internationalen Turnieren mitfiebern möchte, kann über die Winamax anmeldung einen Einblick in vielseitige Wettoptionen gewinnen. Ob künftige Generationen an diese beeindruckenden Torbilanzen bei Weltmeisterschaften heranreichen werden, bleibt eine der spannendsten Fragen des modernen Fußballs.