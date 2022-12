WM-Tore von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi: Wer hat mehr Treffer bei Weltmeisterschaften?

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zählen bei WM-Turnieren seit Jahren zu den Superstars. Doch wer hat mehr WM-Tore erzielt? GOAL klärt auf.

Die WM ist die größte Bühne der Fußballwelt. Kein Wunder, dass einmal mehr alle Augen auf Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gerichtet sind. Die beiden Weltstars sind mit ihren Nationen Portugal und Argentinien auch bei der WM 2022 in Katar dabei und würden gerne ihre Karrieren mit dem WM-Titel krönen.

GOAL wirft einen Blick auf die WM-Bilanz der beiden Ikonen Ronaldo und Messi.

Wie viele Tore hat Cristiano Ronaldo bei der WM geschossen?

Cristiano Ronaldo bestreitet in Katar bereits seine fünfte WM. Seine Premiere feierte der er im Jahr 2006 in Deutschland. Der damals 21-Jährige stand bei fünf von sieben Spielen Portugals in der Startelf, erzielte aber nur ein einziges Tor. Gegen den Iran traf er in der 80. Minute zum 2:0-Endstand.

Ebenfalls nur ein Treffer gelang ihm vier Jahre später bei der WM 2010 in Südafrika. Ronaldo, mittlerweile Kapitän der Nationalmannschaft, traf beim 7:0 gegen Nordkorea. Gegen die Elfenbeinküste, Brasilien und Spanien blieben Portugal und CR7 aber torlos. Im Achtelfinale war gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss.

Cristiano Ronaldo: Seine WM-Tore im Überblick

WM 2006 1 WM 2010 1 WM 2014 1 WM 2018 4 WM 2022 1 GESAMT 8

Bei der WM 2014 in Brasilien scheiterte Portugal in der Vorrunde, Ronaldo erzielte erneut einen Treffer, gegen Ghana traf er zum 2:1-Siegtreffer.

Dann also das Turnier in Russland. Nach mageren drei Treffern in zwölf Jahren bei der WM drehte Ronaldo im Auftaktspiel gegen Spanien auf und erzielte beim 3:3 alle drei Tore – das dritte zum Ausgleich mit einem fulminanten Freistoß. Zudem gelang dem 33-Jährigen im zweiten Gruppenspiel gegen Marokko mit einem Kopfball der Siegtreffer für seine Farben. In den verbliebenen Partien gegen den Iran (1:1) und Uruguay (1:2) blieb Ronaldo schließlich torlos.

Bei der WM 2022 gelang Ronaldo beim 3:2-Sieg gegen Ghana zum Start das erste Tor der Portugiesen. Beim 2:0 gegen Uruguay blieb der 37-Jährige ohne Treffer.

Somit hat Ronaldo insgesamt acht WM-Treffer erzielt. Mehr Infos zu Ronaldo Bilanz findet Ihr hier.

Wie viele Tore hat Lionel Messi bei der WM geschossen?

Lionel Messis WM-Historie begann ebenfalls im Jahr 2006. Der Torjäger war beim Turnier in Deutschland allerdings nur Ersatz und spielte nur einmal von Beginn an. Ein Tor gelang ihm dennoch: Gegen Serbien trug er sich beim fulminanten 6:0 der Albiceleste in die Torschützenliste ein.

Vier Jahre später zog er nach vier Siegen mit Argentinien ins Achtelfinale ein, wo gegen Deutschland Schluss war. Messi traf in Südafrika dreimal, gegen Südkorea doppelt und einmal im Achtelfinale gegen Mexiko.

Lionel Messi: Seine WM-Tore im Überblick

WM 2006 1 WM 2010 0 WM 2014 4 WM 2018 1 WM 2022 2 GESAMT 8

2014 führte er sein Land als Kapitän zum Turnier nach Brasilien. Messi war der überragende Mann, in der Vorrunde traf er gleich viermal. Bitter aus seiner Sicht: Im Finale zerstörte Mario Götze seinen großen Traum vom Titel.

In Russland verschoss Messi gegen Island einen Elfmeter, schlug aber dann im dritten Gruppenspiel gegen Nigeria zu. La Pulga sorgte dabei für den Treffer zum 1:0 (Endstand: 2:1). Im Achtelfinale gegen Frankreich war für Messi und Co. Endstation, ein Treffer gelang ihm nicht.

Bei der WM 2022 in Katar traf Messi bislang zweimal (gegen Saudi-Arabien und Mexiko).

Messi traf also insgesamt bei Weltmeisterschaften bisher achtmal. Mehr Infos zu Messis WM-Bilanz findet Ihr hier.

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi: Die direkten WM-Duelle

Bei einer WM trafen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bisher noch nicht aufeinander. Beim Turnier in Russland hätte dies zum ersten Mal passieren können. Im WM-Viertelfinale hätte Portugal (bei einem Sieg über Uruguay) gegen Argentinien gespielt, hätte die Albiceleste Frankreich aus dem Turnier gekegelt.

Im Nationaldress standen sich Ronaldo und Messi bisher zweimal direkt gegenüber. In einem Freundschaftsspiel im Februar 2011 besiegte die Albiceleste die Europäer in Genf mit 2:1. Sowohl Messi als auch Ronaldo trafen.

Dreieinhalb Jahre später stieg im Old Trafford erneut ein Freundschaftsspiel. Messi und Ronaldo führten ihre Teams als Kapitäne aufs Feld, Portugal gewann mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte der Dortmunder Raphael Guerreiro.