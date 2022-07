Voller Fokus auf WM! Neymar strebt keinen Abschied von PSG an

Paris Saint-Germain wäre bereit, Neymar für einen angemessenen Preis gehen zu lasen - der besteht aber darauf, zu bleiben.

Neymar hat nach Informationen von GOAL und SPOX kein Interesse daran, Paris Saint-Germain in diesem Sommer zu verlassen. Der Brasilianer konzentriert sich weiterhin darauf, eine Schlüsselrolle in der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 im November zu sichern und hat die Frage eines Transfers in den Hintergrund gestellt.

Zuletzt gab es immer wieder mal Abschiedsgerüchte um Neymar, der noch drei Jahre Vertrag in Paris hat. Wie GOAL und SPOX im Mai berichtet haben, wäre PSG bereit, ihn zu verkaufen, wenn ein ausreichend gutes Angebot in diesem Jahr käme.

Neymars ehemaliger Agent, Wagner Ribeiro, sagte letzten Monat jedoch, dass der Spieler PSG nicht verlassen will, bis er dort die Champions League gewinnt. "Neymar hat einen Traum: mit PSG die Champions League zu gewinnen", bekräftigte er. "Trotz aller Gerüchte über einen möglichen Abgang ist er sehr motiviert und wird nicht aufhören, bis er es erreicht hat."

PSG-Coach Christophe Galtier will Neymar behalten

PSGs neuer Trainer Christophe Galtier, erklärte derweil, dass er Neymar behalten wolle und betonte, dass er eine "sehr klare Vorstellung" davon habe, wie er das Beste aus ihm herausholen könne.

"Neymar ist ein Weltklassespieler, welcher Trainer würde ihn nicht in seiner Mannschaft haben wollen. Wir müssen ein Gleichgewicht in der Mannschaft finden", sagte er auf seiner ersten Pressekonferenz. "Ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, was ich von ihm will. Ich habe ihn noch nicht getroffen, aber ich möchte, dass er bei uns bleibt."

Neymar war in der vergangenen Saison eine Schlüsselfigur für PSG und trug mit 13 Toren dazu bei, dass der Verein den Meistertitel gewinnen konnte. Aufgrund von Verletzungen kam er jedoch nur auf 22 Einsätze in der Ligue 1und sechs in der Champions League, bevor die Mannschaft im Achtelfinale ausschied.