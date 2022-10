WM 2022: Lionel Messi nennt seine Top-Favoriten

Argentiniens Kapitän schätzt ausgerechnet Erzrivale Brasilien vor der Weltmeisterschaft mit am stärksten ein.

Lionel Messi sieht in Rekordweltmeister Brasilien und Titelverteidiger Frankreich die Top-Favoriten für die WM-Endrunde in Katar. Auf die Frage nach den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel sagte der Argentinier bei DIRECTIV Sports: "Die großen Namen sind immer in der Verlosung... Wenn ich mich aber entscheiden muss, dann sind Brasilien und Frankreich die beiden großen Kandidaten auf den Gewinn der WM."

Weiter führte Messi aus: "Beide Teams haben dieselbe Gruppe von Spielern seit langer Zeit beisammen, und sie arbeiten gut. Frankreich, mal abgesehen von der EM, wo es früh ausschied, verfügt über einige beeindruckende Spieler. Dazu gibt es eine klare Spielidee und Konstanz auf der Trainerposition. Ähnlich ist es auch bei Brasilien."

WM in Katar: Lionel Messis letzte Chance

Seine Albiceleste, die seit Monaten groß aufspielt, nannte Messi dagegen nicht. Argentinien ist seit mittlerweile 35 Spielen ungeschlagen und gewann im Vorjahr die Copa América. Die Südamerikaner treffen bei der WM in der Gruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.

Für Messi ist es die letzte Chance auf den Gewinn des Weltmeistertitels. Der 35-Jährige verkündete vor einigen Wochen, dass die Endrunde, die im November beginnt, seine letzte sein wird. 2014 scheiterte der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or mit seinen Argentiniern knapp im Endspiel an Deutschland.