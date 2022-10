WM, Gruppenphase: Zählt zuerst das Torverhältnis oder der direkte Vergleich?

Auch bei der WM 2022 dürfte es in der Gruppenphase zu Punktgleichheit kommen. Aber welches Kriterium entscheidet dann?

Insgesamt 32 Mannschaften kämpfen in Katar um den WM-Titel - zum letzten Mal wird das wichtigste Fußballturnier der Welt mit dieser Anzahl an Mannschaften gespielt. Ab dem Turnier 2026 wird die Teilnehmerzahl auf 48 Teams erhöht, die Gruppenphase wird dann ganz anders aussehen und aus 16 Gruppen mit je drei Mannschaften bestehen.

In Katar aber wird noch klassisch mit acht Vierergruppen gespielt, die jeweils zwei besten Nationen jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein. Aber was passiert eigentlich bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften? Entscheidet dann die Tordifferenz oder der direkte Vergleich über den Tabellenplatz?

WM 2022 in Katar: Das Turnier im Überblick

WETTBEWERB Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

Auch bei der WM 2022 dürfte es in der einen oder anderen Gruppe nach Abschluss der Vorrunde zu Punktgleichheit kommen. Aber welches Kriterium zählt dann zuerst?

Laut offiziellen FIFA-Regeln für das Turnier entscheidet bei Punktgleichheit zuerst die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Ist auch diese zwischen den punktgleichen Nationen identisch, entscheidet die höhere Anzahl an geschossenen Toren. Kann auch über dieses Kriterium keine Entscheidung getroffen werden, kommt der direkte Vergleich zur Anwendung. Danach entscheidet die geringere Anzahl an Gelben bzw. Roten Karten und ultimativ zum Schluss ein Losverfahren.

WM 2022: Wann endet die Gruppenphase?

Die WM in Katar beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador am 20. November. Insgesamt zieht sich die Gruppenphase des Turniers über fast zwei Wochen, die letzten Gruppenspiele finden am 2. Dezember statt. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihr letztes Vorrundenspiel einen Tag zuvor am 1. Dezember gegen Costa Rica.

WM 2022: Welche Sender übertragen das Turnier?

Sämtliche 64 Spiele werden von MagentaTV übertragen. Ein Viertel davon, also 16 Partien, darf der Sender der Deutschen Telekom sogar exklusiv zeigen, darunter auch zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale. Auch das Spiel um Platz drei ist nur bei MagentaTV zu sehen, zumindest dann, wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht daran teilnimmt.

Sämtliche Spiele der DFB-Elf sowie viele weitere Partien der WM übertragen die ARD und das ZDF. Insgesamt teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 48 Spiele untereinander auf, die für die Fans ohne Zusatzkosten im Free-TV zu sehen sind, darunter auch das Eröffnungsspiel und das Finale.

