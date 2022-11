WM 2022: FIFA leitet Verfahren gegen Ecuador ein

Das Verhalten einiger ecuadorianischer Anhänger während des WM-Auftaktspiels am Sonntag könnte gravierende Konsequenzen haben.

WAS IST PASSIERT? Die FIFA hat wegen beleidigender Fan-Gesänge ein Disziplinarverfahren gegen den ecuadorianischen Verband eröffnet. Das teilte der Weltverband am Dienstag mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Fans der Südamerikaner waren während des WM-Eröffnungsspiels gegen Gastgeber Katar (2:0) am Sonntag mit offenbar homophoben Liedern über Chile negativ aufgefallen. Zwar nennt die FIFA die genauen Gesänge nicht, gibt aber an, sich auf Artikel 13 seines Disziplinargesetzes zu stützen, der die "Beleidigung der Würde oder Integrität eines Landes, einer Person oder einer Gruppe durch verächtliche, diskriminierende oder beleidigende Worte" unter Strafe stellt.

Chile und auch Peru hatten im Vorfeld der WM wegen Zweifeln an der Staatszugehörigkeit Byron Castillos gegen Ecuadors WM-Teilnahme geklagt. Sie scheiterten jedoch damit vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS. Castillo wurde letztlich nicht nominiert, die Angelegenheit war nun aber Anlass für die Gesänge.

WIE GEHT ES WEITER? Ecuador könnte damit eine Geldstrafe und ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit drohen. Die Nationalmannschaft trifft bei der Endrunde in ihrem 2. Gruppenspiel am Freitag (25.11) auf die Niederlande. Anschließend geht es zum Abschluss gegen am 29. November gegen den Senegal.