Verwunderung über "Fan-Flucht" bei WM-Auftaktspiel: "So etwas noch nie gesehen"

WM-Gastgeber Katar hat sportlich ein enttäuschendes Auftaktspiel hinter sich - und auch das Geschehen auf den Rängen sorgte für Aufsehen.

WAS IST PASSIERT? Die "Fan-Flucht" beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador hat Verwunderung ausgelöst und Anlass zu Spott gegeben.

WAS WURDE GESAGT? "So etwas habe ich noch nie gesehen - und das ist meine zehnte Weltmeisterschaft", sagte Bela Rethy, der die Partie am Sonntag für das ZDF kommentierte. Der Gastgeber Katar verlor das Spiel chancenlos 0:2 (0:2).

"Sie sind halt keine Fußball-Nation. Ich wäre wahrscheinlich auch früher gegangen", scherzte der 2014er-Weltmeister Christoph Kramer und spielte damit auch auf die enttäuschende Leistung Katars an.

"Wir haben uns unterstützt gefühlt", betonte Katars Nationaltrainer Felix Sanchez dagegen: "Wir hoffen, dass die Leute nach den nächsten Spielen stolzer auf uns sind. Ich bin sicher, dass sie uns bis zum Ende des Turniers unterstützen werden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits zu Beginn der zweiten Hälfte hatten sich die Tribünen merklich geleert, 15 Minuten vor dem Ende war nur noch rund die Hälfte der Plätze besetzt - und zum Schluss war das Stadion Al-Bayt fast gänzlich verwaist. Die Zuschauer vor dem TV bekamen davon jedoch wenig mit, da im zweiten Durchgang kaum noch Bilder von den Rängen eingefangen und ausgestrahlt wurden.

WIE GEHT ES WEITER? Vor 67.372 Zuschauern in Al-Khor erzielte Enner Valencia (16., Foulelfmeter/31.) beide Treffer für Ecuador. Es war die erste Niederlage eines Gastgebers in einem WM-Eröffnungsspiel. Katar trifft in der Gruppe A noch auf Niederlande und Senegal und braucht wohl ein Wunder, um das Achtelfinale zu erreichen.